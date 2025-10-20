< sekcia Ekonomika
Agrorezort: Kompetencie orgánov kontroly potravín by sa mali upraviť
Cieľom návrhu zákona je jednoznačne a transparentne definovať kompetencie orgánov úradnej kontroly potravín.
Bratislava 20. októbra (TASR) - Zákonné kompetencie orgánov kontroly potravín by sa mali upraviť. Vyplýva to z návrhu novely zákona o potravinách, ktorý do medzirezortného pripomienkového konania predložilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR. Zákon by mal nadobudnúť účinnosť 1. júla 2026.
„Cieľom návrhu zákona je jednoznačne a transparentne definovať kompetencie orgánov úradnej kontroly potravín. Táto potreba vyplýva zo správy Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR z roku 2023 s názvom ‚Kontrola bezpečnosti potravín v SR‘, v ktorej NKÚ identifikoval existenciu tzv. šedých zón, teda prevádzok, ktoré sú síce podľa NKÚ riadne kontrolované, avšak aktuálne znenie zákona o potravinách vymedzuje kompetencie príslušných orgánov nedostatočne a nejasne,“ uviedol agrorezort v predkladacej správe.
Doterajšie opatrenia na riešenie týchto nejasností realizované formou Dohody o spolupráci medzi Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR a Úradom verejného zdravotníctva SR podľa MPRV nemajú charakter trvalého a zákonom upraveného riešenia.
„Navrhované právne ukotvenie kompetencií v rámci návrhu zákona prispeje k zabezpečeniu jednotného, efektívneho a bezproblémového výkonu kontrolných činností, zvýši právnu istotu a zároveň posilní dôveru verejnosti v systém úradnej kontroly potravín. Návrh zákona sa netýka pôsobnosti miestnej územnej samosprávy,“ dodalo ministerstvo pôdohospodárstva.
