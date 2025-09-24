< sekcia Ekonomika
Kompetencie pri drogových prekurzoroch prejdú na rezort zdravotníctva
Vyplýva to z návrhu novely zákona o orgánoch štátnej správy vo veciach drogových prekurzorov predloženým rezortom hospodárstva, ktorý v stredu schválila vláda.
Autor TASR
Borša/Bratislava 24. septembra (TASR) - Kompetencie v oblasti drogových prekurzorov sa majú od januára 2026 presunúť z Ministerstva hospodárstva (MH) SR na Ministerstvo zdravotníctva SR. Vyplýva to z návrhu novely zákona o orgánoch štátnej správy vo veciach drogových prekurzorov predloženým rezortom hospodárstva, ktorý v stredu schválila vláda.
Ministerstvo hospodárstva SR v súčasnosti v rámci svojej pôsobnosti kontroluje dodržiavanie tohto zákona. Ďalej vydáva, dočasne pozastavuje a ruší povolenia na dovoz a vývoz určených látok, eviduje a vyhodnocuje hlásenia prevádzkovateľov, spracúva súhrnné správy o medzinárodnom obchode s určenými látkami. Taktiež vedie evidenciu vývozov a vývozcov, dovozov a dovozcov, či ukladá pokuty na základe vlastných zistení alebo oznámení iných orgánov.
Rezort zdravotníctva už v súčasnosti plní viaceré úlohy v oblasti drogovej politiky. Zmenou kompetencií by sa mala zabezpečiť centralizácia a koncentrácia agendy týkajúcej sa drogovej politiky na jednom ministerstve s cieľom zlepšenia koordinácie protidrogovej politiky. Malo by dôjsť aj ku zvýšeniu efektivity a účinnosti prijatých opatrení na boj proti drogám, ako aj ku zjednoteniu niektorých procesov na centrálnej úrovni.
