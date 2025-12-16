< sekcia Ekonomika
Kompetencie pri drogových prekurzoroch prejdú na rezort zdravotníctva
Rezort hospodárstva v súčasnosti v rámci svojej pôsobnosti kontroluje dodržiavanie tohto zákona.
Autor TASR
Bratislava 16. decembra (TASR) - Kompetencie v oblasti drogových prekurzorov sa od januára budúceho roka presunú z Ministerstva hospodárstva (MH) SR na Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR. Vyplýva to z novely zákona o orgánoch štátnej správy vo veciach drogových prekurzorov, ktorú v utorok podpísal prezident SR Peter Pellegrini.
Rezort hospodárstva v súčasnosti v rámci svojej pôsobnosti kontroluje dodržiavanie tohto zákona. Vydáva, dočasne pozastavuje a ruší povolenia na dovoz a vývoz určených látok, eviduje a vyhodnocuje hlásenia prevádzkovateľov, spracúva súhrnné správy o medzinárodnom obchode s určenými látkami. Taktiež vedie evidenciu vývozov a vývozcov, dovozov a dovozcov či ukladá pokuty na základe vlastných zistení alebo oznámení iných orgánov.
Ministerstvo zdravotníctva už v súčasnosti plní viaceré úlohy v oblasti drogovej politiky. Zmenou kompetencií sa má zabezpečiť centralizácia a koncentrácia agendy týkajúcej sa drogovej politiky na jednom ministerstve s cieľom zlepšenia koordinácie protidrogovej politiky. Malo by dôjsť aj k zvýšeniu efektivity a účinnosti prijatých opatrení na boj proti drogám, ako aj k zjednoteniu niektorých procesov na centrálnej úrovni.
