Kompetencie SOI i ministerstiev pri cenovej kontrole sa upravia

Bratislava 9. mája (TASR) - Kompetencie Slovenskej obchodnej inšpekcie (SOI) a niektorých ministerstiev pri výkone cenovej kontroly a konaní o porušení cenovej disciplíny by sa mali upraviť. Vyplýva to z návrhu novely zákona o cenách a zákona o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa skupiny poslancov opozičného Smeru-SD, ktorý Národná rada (NR) SR v utorok posunula do druhého čítania.



"Predmetom návrhu zákona je zdokonalenie právnej úpravy pôsobnosti niektorých cenových orgánov, koordinovanejšieho postupu cenových orgánov a kontrolných mechanizmov vo vzťahu k reálnemu výkonu existujúcich kompetencií cenových orgánov," vysvetlili predkladatelia.



Vláda by podľa návrhu mala mať povinnosť predkladať parlamentu každoročne v prvom štvrťroku správu o cenovom vývoji dôležitých výrobkov.



SOI by mohla predkladať podnety na zlepšovanie právnej úpravy v oblasti opatrení na zamedzenie nežiadúceho cenového vývoja a cenovej kontroly. Mohla by podávať návrhy na zdokonaľovanie informačného systému pre účely vyhodnocovania vývoja cien, regulácie cien, cenovej kontroly a konania vo veciach porušenia cenovej disciplíny.



Pôsobnosti Ministerstva financií (MF) SR a Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR by sa mali v súvislosti s vypracovávaním koncepcie cenovej politiky rozšíriť. MF SR by podľa návrhu malo zabezpečovať, uskutočňovať a predkladať koncepcie cenovej politiky. Ministerstvo by malo predkladať vláde správu s návrhom riešení, ak by nastal výrazne nepriaznivý cenový vývoj výrobkov. Rozšírenie pôsobnosti má prispieť aj k zamedzeniu prípadnej nečinnosti rezortu financií v období výrazne nepriaznivého cenového vývoja, súčasne zabezpečovať aktívny prístup vlády vo verejnej politike v oblasti cien.



MPRV by sa tiež mali upraviť kompetencie pri nepriaznivom cenovom vývoji. Agrorezort by bol v takom prípade povinný predložiť vláde o tejto skutočnosti správu s návrhom riešení.



Účinnosť navrhujú poslanci od 1. augusta tohto roka.