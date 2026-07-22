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KOMPLIKÁCIE NA ŽELEZNICI: V Bratislave sa vykoľajil vozeň

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Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

Príčinu udalosti a okolnosti na železničnej infraštruktúre preverujú Železnice Slovenskej republiky aj ZSSK.

Autor TASR
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Bratislava 22. júla (TASR) - V obvode železničnej stanice Bratislava-Nové Mesto došlo v stredu počas bežného posunu súpravy Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) k vykoľajeniu jedného vozňa. Súprava bola bez cestujúcich a nikto sa nezranil. V dôsledku udalosti meškal jeden vlak, inak pravidelná osobná doprava nebola ovplyvnená. Pre TASR to potvrdili zo ZSSK.

Doterajšie informácie nenasvedčujú pochybeniu rušňovodiča ZSSK. Príčinu udalosti a okolnosti na železničnej infraštruktúre preverujú Železnice Slovenskej republiky aj ZSSK,“ dodala spoločnosť.
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