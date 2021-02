Komplikácie po brexite zvýšili náklady dvom tretinám malých firiem

Londýn 15. februára (TASR) - Problémy v obchode, ktoré nastúpili po odchode Británie z Európskej únie, znamenali rast nákladov na suroviny a komponenty pre dve tretiny malých britských podnikov. Navyše veľká časť z nich uviedla, že do určitej miery zaznamenali aj narušenie dodávok. Poukázal na to prieskum poradenskej spoločnosti South West Manufacturing Advisory Service (SWMAS) a iniciatívy britskej vlády a Európskej únie na podporu malých firiem Manufacturing Growth Programme.



Prieskum, na ktorom sa zúčastnilo takmer 300 malých britských podnikov, ukázal, že 65 % anketovaných firiem vo výrobnom sektore zaznamenalo zvýšenie nákladov. Zhruba 54 % zasa uviedlo väčšie problémy pri vývoze tovarov do Európskej únie. Na druhej strane, približne pätina oslovených podnikov informovala, že očakáva zlepšenie svojej situácie vďaka zákazníkom presúvajúcim svoje aktivity z krajín EÚ do Británie.



Britská vláda uviedla, že pri viacerých problémoch firiem ide iba o počiatočné ťažkosti a minulý týždeň oznámila, že na podporu malých podnikov zápasiacich s novými pravidlami uvoľní 20 miliónov libier (22,79 milióna eur).



Britská centrálna banka začiatkom februára uviedla, že problémy v obchode spôsobené brexitom budú Britániu stáť v tomto kvartáli približne 5 miliárd libier. Zároveň dodala, že v dlhodobom horizonte očakáva pokles obchodu o 10 %.



Podľa stúpencov brexitu však Británia v dlhodobom meradle získa, keďže si v prípade obchodu s krajinami mimo Európskej únie stanoví vlastné obchodné pravidlá. Navyše, ako uvádzajú, plusom pre Britániu bude aj to, že o reguláciách na domácom trhu bude rozhodovať britská vláda.



(1 EUR = 0,87753 GBP)