Konanie na predaj železničnej polikliniky vo Zvolene budú opakovať

Zvolen 10. septembra (TASR) - Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú počas septembra tohto roka opakovať ponukové konanie na predaj železničnej polikliniky neďaleko zámku vo Zvolene. TASR o tom informovala hovorkyňa ŽSR Vladimíra Bahýlová s tým, že ani do predchádzajúcich sa neprihlásil žiadny záujemca.



Doteraz bolo viacero kôl ponúk, ani v rámci nich však nikto neprejavil záujem. V pondelok (9. 9.) uzavreli ďalšie kolo ponukového konania formou elektronickej aukcie, dodala hovorkyňa.



Ambulancie zo železničnej polikliniky sa počas júna presťahovali do zvolenskej nemocnice. Jej súčasťou sa totiž poliklinika stala vlani v lete. Podľa ŽSR je poliklinika klasifikovaná ako ich prebytočný majetok a nesúvisí s ich hlavnou činnosťou. Je to objekt, ktorý železnice ponúkajú záujemcom v rámci racionalizácie rozsahu nehnuteľností a znižovania nákladov na správu.



ŽSR oslovili s ponukou na predaj aj Banskobystrický samosprávny kraj. Ten však podľa jeho hovorkyne Lenky Štepánekovej nemá záujem o odkúpenie. "Je to najmä z dôvodu vysokej investície, ktorá je potrebná nielen na odkúpenie objektu, ale aj na jeho následnú rekonštrukciu," poznamenala.