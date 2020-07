Koncepcia sankcie pre výrobcu elektriny by sa mala upraviť

Bratislava 15. júla (TASR) – Koncepcia sankcie pre výrobcu elektriny, ktorý vedome neplní svoje daňové a odvodové povinnosti, by sa mala zmeniť. Mal by sa odstrániť likvidačný charakter sankcie a nahradiť sa miernejším postihom. Vyplýva to z novely zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby z dielne koaličných poslancov OĽaNO a SaS. Právnu normu v stredu posunulo plénum do druhého čítania.



Účelom návrhu zákona je podľa predkladateľov odstránenie nedostatkov existujúcej právnej úpravy a následkov, ktoré vyplynuli z jej aplikácie. Výrobcovi elektriny s právom na podporu počas doby jeho vedomého omeškania s úhradou daní a odvodov, až do momentu ich úhrady, by nemalo patriť právo na podporu doplatkom alebo príplatkom. "Počas doby omeškania s povinnými platbami výrobca nemá právo na podporu doplatkom alebo príplatkom, čím je zároveň naďalej motivovaný plniť si svoje odvodové povinnosti pod hrozbou nevyplácania podpory doplatkom alebo príplatkom," dodali poslanci.



Výrobcovi, ktorý dodatočne uhradil svoje daňové nedoplatky a nedoplatky na zdravotnom a sociálnom poistení a ku dňu účinnosti zákona už nie je v omeškaní s úhradou daní a odvodov, by malo právo na podporu doplatkom a príplatkom trvať naďalej podľa pôvodných podmienok podpory v čase uvedenia jeho zariadenia na výrobu elektriny do prevádzky.



Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) by zároveň mal mať povinnosť zverejňovať na svojom webovom sídle a aktualizovať zoznam výrobcov, s uvedením obdobia, počas ktorého si dotknutí výrobcovia elektriny s právom na podporu nemôžu uplatniť právo na podporu.