Koncept Smart škôl ráta so 40 mil.eur na zlepšenie kvality vzdelávania

Bratislava 15. júla (TASR) – Koncept Smart škôl obsahuje 40 miliónov na zlepšenie kvality vzdelávania detí a na zvýšenie počtu miest pre deti v Bratislavskom samosprávnom kraji (BSK). Koncept predstavila vicepremiérka a šéfka rezortu informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí) na štvrtkovej tlačovej konferencii.



Školy sú podľa Remišovej jedným z najmenej využívaných budov. Využívajú sa zvyčajne len počas vyučovania. "Koncept Smart školy je inkluzívny, chceme aby sa využívali telocvične alebo spoločné priestory aj po skončení vyučovania vo večerných hodinách. Chceme aby si ľudia z okolia mohli prísť zašportovať na ihrisko, aby mohli využívať priestory na kultúrne akcie, takisto aby sa školské jedálne mohli využívať pre kluby seniorov," uviedla Remišová na tlačovej konferencii.



"Vnímame to ako prvú fázu investícií do infraštruktúry základných škôl, ďalšie prostriedky máme v pláne získať z plánu obnovy. Snažím sa počúvať starostov a vnímať, čo je najväčší problém, čiže nedostatok miest na školách," povedal predseda BSK Juraj Droba. Dodal, že chýbajúce kapacity sú obrovským problémom Bratislavského kraja. Týka sa to väčšiny mestských častí Bratislavy a obcí pri hlavnom meste. Vytvára to zároveň tlak na infraštruktúru.



Taktiež stúpa počet integrovaných detí, čo má vplyv na kvalitu vzdelávania v kraji. V rámci Smart konceptu budú môcť školy využívať vo väčšej miere digitalizáciu, taktiež debarierizáciu, a budú môcť zatraktívniť výučbu nielen pre žiakov, ale aj pre učiteľov. "Musíme zásadne zvýšiť kapacity. Radovo nám chýbajú triedy, ktoré výhľadovo budú v priebehu niekoľkých rokov," pokračoval zástupca starostu Rače Róbert Pajdlhauser.



Inklúzia znamená podľa poslanca BSK Mareka Machatu prístupnosť a dostupnosť pre všetkých. "Školy musia byť dostupné všetkým a dotiahnuté na 100 %. Preto by som apeloval na zriaďovateľov škôl, aby tento inkluzívny komponent brali do úvahy. Máme šikovných architektov a organizácie zastupujúce ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí vedia poradiť, ako tento inkluzívny komponent naplniť," dodal.