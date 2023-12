Koncern Anglo American plánuje zníženie investícií o takmer 2 mld. USD

Johannesburg 8. decembra (TASR) - Svetový ťažobný koncern Anglo American plánuje do troch rokov znížiť objem investícií o takmer 2 miliardy USD. Výrazne sa pod to podpísal pokles dopytu po väčšine kovov, ktoré ťaží. Informovala o tom agentúra Reuters.



Spoločnosť v piatok uviedla, že do konca roka 2026 plánuje zredukovať investície o 1,8 miliardy USD (1,67 miliardy eur). Pridala sa tak ku konkurenčným firmám ako Rio Tinto, Teck Resources a Glencore. Aj tie zaznamenali v minulých mesiacoch nižšie zisky po tom, ako nepriaznivý vývoj ekonomiky zasiahol do cien komodít.



Spoločnosť medzičasom oznámila znižovanie nákladov a rušenie pracovných miest. To však nestačí a zdroje oboznámené s informáciami vo štvrtok (7. 12.) pre Reuters uviedli, že Anglo American plánuje rozsiahlu redukciu nákladov, keďže slabý rast svetovej ekonomiky znížil dopyt po niektorých kovoch produkovaných firmou. Aj firmy Glencore a Antofagasta zredukovali odhad vývoja tohtoročnej produkcie medi a niklu.



Samotná spoločnosť Anglo American v piatok oznámila, že zníži produkciu vo svojej juhoafrickej divízii Kumba Iron Ore a zredukuje aj aktivity v oblasti ťažby medi v Los Bronces v Čile. "Firma výrazne znížila svoj produkčný profil na roky 2024 až 2026," uviedli analytici z investičnej banky Morgan Stanley. Ako dodali, oproti pôvodnému odhadu ťažby by táto len v prípade medi mala v danom období klesnúť o 13 až 19 %.



(1 EUR = 1,0771 USD)