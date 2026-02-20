< sekcia Ekonomika
Koncern Anglo American za vlaňajšok vykázal stratu 3,74 miliardy
Spoločnosť konštatovala, že jej produkcia medi klesla o 10 % na 695.000 ton, ťažba železnej rudy sa nezmenila a zostala na úrovni 60,8 milióna ton.
Autor TASR
Londýn 20. februára (TASR) - Britská ťažobná spoločnosť Anglo American za minulý rok vykázala zisk pred zdanením, ale po zdanení skončila v strate, ktorá je vyššia ako v roku 2024. Firma v piatok uviedla, že vlani dosiahla zisk pred zdanením v sume 883 miliónov USD (751,3 miliardy eur). V roku 2024 to bola strata 1,36 miliardy USD. Po zdanení však koncern vykázal stratu 3,74 miliardy USD čiže vyššiu ako v predošlom roku, v ktorom bola 3,07 miliardy USD. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.
Spoločnosť konštatovala, že jej produkcia medi klesla o 10 % na 695.000 ton, ťažba železnej rudy sa nezmenila a zostala na úrovni 60,8 milióna ton. Produkcia mangánovej rudy sa zvýšila o 30 % na 2,975 milióna ton. Firma De Beers, ktorá je dcérskou spoločnosťou koncernu Anglo American, v minulom roku vyprodukovala 21,7 milióna karátov (1 karát = 0,2 g) diamantov, čo bol pokles o 12 %.
Vedenie spoločnosti Anglo American navrhlo vyplatenie konečnej dividendy v sume 0,16 USD na akciu, čo je o 27 percent menej v porovnaní s konečnou dividendou v predchádzajúcom roku. Celkové dividendy za uplynulý rok by tak boli vo výške 0,23 USD na akciu, čiže o 64 % nižšie ako v predošlom roku.
(1 EUR = 1,1753 USD)
Spoločnosť konštatovala, že jej produkcia medi klesla o 10 % na 695.000 ton, ťažba železnej rudy sa nezmenila a zostala na úrovni 60,8 milióna ton. Produkcia mangánovej rudy sa zvýšila o 30 % na 2,975 milióna ton. Firma De Beers, ktorá je dcérskou spoločnosťou koncernu Anglo American, v minulom roku vyprodukovala 21,7 milióna karátov (1 karát = 0,2 g) diamantov, čo bol pokles o 12 %.
Vedenie spoločnosti Anglo American navrhlo vyplatenie konečnej dividendy v sume 0,16 USD na akciu, čo je o 27 percent menej v porovnaní s konečnou dividendou v predchádzajúcom roku. Celkové dividendy za uplynulý rok by tak boli vo výške 0,23 USD na akciu, čiže o 64 % nižšie ako v predošlom roku.
(1 EUR = 1,1753 USD)