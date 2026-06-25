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Koncern Bayer dosiahol v USA dôležité víťazstvo v spore o glyfosát
Legislatíva na federálnej úrovni vyžaduje štandardizované označovanie schválené vládou, čím bráni jednotlivým štátom ukladať dodatočné požiadavky na varovania, konštatoval Najvyšší súd.
Autor TASR
Washington 25. júna (TASR) - Nemecký agrochemický gigant Bayer nemôže v Spojených štátoch čeliť žalobám za chýbajúce varovania pred rizikom vzniku rakoviny na obaloch svojho herbicídu Roundup. Rozhodol o tom v piatok Najvyšší súd USA. Verdikt predstavuje významný míľnik pre spoločnosť Bayer v jej vlečúcich sa súdnych sporoch, keďže desiatky tisíc ľudí v USA pripisujú vznik rakoviny práve glyfosátu obsiahnutému v tomto prípravku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Legislatíva na federálnej úrovni vyžaduje štandardizované označovanie schválené vládou, čím bráni jednotlivým štátom ukladať dodatočné požiadavky na varovania, konštatoval Najvyšší súd. Toto rozhodnutie pravdepodobne podkope základ mnohých súdnych sporov týkajúcich sa prípravku glyfosát. Jedna z komisií Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) klasifikovala túto účinnú látku, ktorá je obsiahnutá v herbicíde Roundup, ako „pravdepodobne karcinogénnu pre ľudí“. Iné grémiá WHO, ako aj viaceré európske inštitúcie sa s týmto záverom nestotožnili.
Spoločnosť Bayer privítala rozhodnutie Najvyššieho súdu USA ako „prínos pre vedu, poľnohospodárov a odvetvia, ktoré sú závislé od jasných regulácií, aby mohli inovovať“. Vo februári Bayer oznámil, že v USA dosiahol mimosúdnu dohodu v rámci hromadnej žaloby vo výške 7,25 miliardy dolárov (6,39 miliardy eur) s cieľom vyriešiť spory týkajúce sa prípravku Roundup.
Glyfosát patrí medzi najpoužívanejšie herbicídy na svete. Najznámejším produktom je Roundup, ktorý získal nemecký koncern Bayer vďaka kúpe americkej spoločnosti Monsanto v roku 2018.
(1 EUR = 1,134 USD)
Legislatíva na federálnej úrovni vyžaduje štandardizované označovanie schválené vládou, čím bráni jednotlivým štátom ukladať dodatočné požiadavky na varovania, konštatoval Najvyšší súd. Toto rozhodnutie pravdepodobne podkope základ mnohých súdnych sporov týkajúcich sa prípravku glyfosát. Jedna z komisií Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) klasifikovala túto účinnú látku, ktorá je obsiahnutá v herbicíde Roundup, ako „pravdepodobne karcinogénnu pre ľudí“. Iné grémiá WHO, ako aj viaceré európske inštitúcie sa s týmto záverom nestotožnili.
Spoločnosť Bayer privítala rozhodnutie Najvyššieho súdu USA ako „prínos pre vedu, poľnohospodárov a odvetvia, ktoré sú závislé od jasných regulácií, aby mohli inovovať“. Vo februári Bayer oznámil, že v USA dosiahol mimosúdnu dohodu v rámci hromadnej žaloby vo výške 7,25 miliardy dolárov (6,39 miliardy eur) s cieľom vyriešiť spory týkajúce sa prípravku Roundup.
Glyfosát patrí medzi najpoužívanejšie herbicídy na svete. Najznámejším produktom je Roundup, ktorý získal nemecký koncern Bayer vďaka kúpe americkej spoločnosti Monsanto v roku 2018.
(1 EUR = 1,134 USD)