Energetický koncern BP očakáva v 2. kvartáli výrazné odpisy

Londýn 15. júna (TASR) – Energetický koncern BP aj pre pandémiu nového koronavírusu očakáva v 2. kvartáli výrazné odpisy. Hlavným dôvodom sú nové vyhliadky týkajúce sa vývoja cien ropy.



BP v 2. štvrťroku celkovo odpíše 13 miliárd USD až 17,5 miliardy dolárov (11,5 miliardy až 15,5 miliardy eur). Koncern počíta s nižšími cenami ropy a slabším vývojom dopytu, keďže koronakríza bude ešte dlhší čas sužovať svetovú ekonomiku. Pandémia podľa BP zrejme urýchli prechod na nízkoulhíkovú ekonomiku a energetický systém.



Koncern už minulý týždeň oznámil, že po celom svete zruší 10 000 pracovných miest z celkových zhruba 70 000.



BP v rámci svojich plánov, ktorých cieľom je dosiahnuť najneskôr do roku 2050 uhlíkovú neutralitu, prehodnocuje svoje portfólio aj investičné plány. Aktuálne očakáva, že priemerná cena severomorskej ropnej zmesi Brent v období od roku 2021 do roku 2050 dosiahne 55 USD za barel (159 litrov). To je o 27 % menej v porovnaní s prognózami, ktoré koncern zverejnil vo výročnej správe na konci roka 2019. Akcie BP sa v ranom obchodovaní oslabili o vyše 5 %.