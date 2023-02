Koncern CNPC je blízko uzatvorenia obrieho kontraktu s QatarEnergy

Peking/Dauha 13. februára (TASR) - Čínsky ropný koncern China National Petroleum Corporation (CNPC) je blízko uzatvorenia obrieho kontraktu s katarskou spoločnosťou QatarEnergy na dodávku skvapalneného zemného plynu (LNG) z ložiska North Field v Perzskom zálive. Uviedli to tri zdroje oboznámené so situáciou s tým, že dohoda by sa mala uzatvoriť na takmer 30 rokov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Rokovania medzi CNPC a QatarEnergy nasledovali po dohode medzi katarskou firmou a ďalšou čínskou spoločnosťou Sinopec. S tou sa QatarEnergy dohodla v novembri minulého roka na dodávkach 4 miliónov ton LNG ročne, a to na obdobie 27 rokov. Pre katarskú firmu to zatiaľ predstavuje najdlhší kontrakt na dodávky LNG.



"CNPC sa dohodol na obrom kontrakte s podobnými podmienkami ako Sinopec," povedal v týchto dňoch jeden zo zdrojov, ktorý si neželal byť menovaný. Čínska spoločnosť sa k informáciám nevyjadrila a rovnako nereagovala ani katarská firma.



Po zhoršení vzťahov medzi Pekingom na jednej strane a USA a Austráliou na druhej strane čínske firmy začali výraznejšie zvyšovať dopyt po LNG z Kataru. Blízkovýchodná krajina sa totiž pre ne stala bezpečnejším cieľom pre čínske investície. Štátna CNPC okrem toho v minulom roku zvýšila dovoz plynu z Ruska ako tankermi, tak prostredníctvom plynovodov. Využila sankcie západných štátov voči Rusku za útok na Ukrajinu a fakt, že Rusko ponúklo ropu určenú pôvodne pre Európu so zľavou.



Čo sa týka samotného Kataru, podľa údajov čínskej colnej správy doviezla Čína z blízkovýchodnej krajiny v minulom roku približne 15,7 milióna ton LNG. V porovnaní s rokom 2021 to znamená rast o 75 %. Z celkového objemu dovozu to zároveň predstavuje približne štvrtinu.



Na druhej strane, dovoz z Austrálie klesol vlani o 30 % na 21,9 milióna ton. Ešte výraznejšie klesol objem dovozu zo Spojených štátov. Z nich doviezla Čína vlani iba 2,09 milióna ton LNG, čo oproti roku 2021 predstavuje pokles o 77 %.