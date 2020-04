Koncern ConocoPhillips sa prepadol do straty, výsledky však prekonali

Houston 30. apríla (TASR) – Americký ropný koncern ConocoPhillips sa v 1. kvartáli prepadol do straty, pod čo sa do veľkej miery podpísal prudký pokles cien ropy a zníženie hodnoty podielu firmy v kanadskom ropnom producentovi Cenovus Energy. Napriek tomu však výsledky prekonali očakávania trhov.



Spoločnosť informovala, že za 1. štvrťrok zaznamenala čistú stratu 1,7 miliardy dolárov (1,57 miliardy eur). Na porovnanie, v rovnakom období minulého roka dosiahla zisk približne 1,8 miliardy dolárov.



Bez započítania mimoriadnych položiek však firma zaznamenala zisk 490 miliónov dolárov, čo na akciu predstavuje 0,45 dolárov. Aj keď v rovnakom období minulého roka predstavoval upravený zisk na akciu 1 dolár, výsledky za 1. kvartál výrazne prekonali očakávania trhov, ktoré sledujú najmä upravené výsledky bez započítania mimoriadnych položiek. Analytici oslovení agentúrou Reuters očakávali, že upravený zisk na akciu dosiahne iba 0,23 dolára.



Produkcia firmy ConocoPhillips bez započítania líbyjského trhu dosiahla v 1. štvrťroku 1,28 milióna barelov ropného ekvivalentu denne (1 barel = 159 litrov). V medziročnom porovnaní to predstavuje pokles o 40 000 barelov ropného ekvivalentu denne.