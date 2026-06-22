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Koncern Danone prevezme austrálsku firmu Made
Akvizícia mu umožní expandovať na rastúcom ázijsko-tichomorskom trhu s potravinami s vysokým obsahom bielkovín.
Autor TASR
Paríž/Canberra 22. júna (TASR) - Francúzsky potravinársky koncern Danone oznámil, že prevezme austrálsku spoločnosť Made. Akvizícia mu umožní expandovať na rastúcom ázijsko-tichomorskom trhu s potravinami s vysokým obsahom bielkovín. Informovala o tom agentúra Reuters.
Spoločnosť Made sa špecializuje na zdravú výživu, pričom k jej výrobkom patria kokosový jogurt či ďalšie produkty značky Cocobella a proteínové smoothies Rokeby. Za ostatný fiškálny rok zaznamenala tržby v prepočte vyše 300 miliónov eur a v súčasnosti očakáva „mimoriadne vysoký dvojciferný rast,“ povedal pre agentúru Reuters zástupca výkonného riaditeľa Danone Jürgen Esser.
„Po proteínových jogurtoch je v Austrálii a na Novom Zélande vysoký dopyt,“ povedal Esser o trhoch, kde má Danone v tomto segmente zatiaľ iba slabú pozíciu. Spoločnosť Made okrem toho rozširuje svoje aktivity aj na trhoch Juhovýchodnej Ázie.
Dopyt po potravinách s vyšším obsahom bielkovín v posledných rokoch rastie. Prispievajú k tomu najmä spotrebitelia užívajúci tabletky na chudnutie, ktorí sa snažia pri chudnutí zabrániť úbytku svalovej hmoty.
Akvizícia spoločnosti Made, ktorej suma nebola zverejnená, je pre Danone treťou v oblasti zdravej výživy za posledný rok. V marci oznámila firma akvizíciu britskej spoločnosti Huel a v júli minulého roka dokončila prevzatie americkej firmy Kate Farms.
Spoločnosť Made sa špecializuje na zdravú výživu, pričom k jej výrobkom patria kokosový jogurt či ďalšie produkty značky Cocobella a proteínové smoothies Rokeby. Za ostatný fiškálny rok zaznamenala tržby v prepočte vyše 300 miliónov eur a v súčasnosti očakáva „mimoriadne vysoký dvojciferný rast,“ povedal pre agentúru Reuters zástupca výkonného riaditeľa Danone Jürgen Esser.
„Po proteínových jogurtoch je v Austrálii a na Novom Zélande vysoký dopyt,“ povedal Esser o trhoch, kde má Danone v tomto segmente zatiaľ iba slabú pozíciu. Spoločnosť Made okrem toho rozširuje svoje aktivity aj na trhoch Juhovýchodnej Ázie.
Dopyt po potravinách s vyšším obsahom bielkovín v posledných rokoch rastie. Prispievajú k tomu najmä spotrebitelia užívajúci tabletky na chudnutie, ktorí sa snažia pri chudnutí zabrániť úbytku svalovej hmoty.
Akvizícia spoločnosti Made, ktorej suma nebola zverejnená, je pre Danone treťou v oblasti zdravej výživy za posledný rok. V marci oznámila firma akvizíciu britskej spoločnosti Huel a v júli minulého roka dokončila prevzatie americkej firmy Kate Farms.