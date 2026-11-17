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Koncern Disney výsledkami za svoj štvrtý kvartál prekonal očakávania
Celkovo spoločnosť za uplynulý kvartál vykázala zisk 2,61 miliardy USD, čiže 1,51 USD na akciu.
Autor TASR
New York 17. novembra (TASR) - Americký zábavný a mediálny koncern Disney výsledkami za svoj účtovný štvrtý kvartál prekonal očakávania. Za tri mesiace do 3. októbra po odrátaní jednorazových položiek dosiahol zisk na akciu v sume 1,77 USD (1,61 eura). Analytici odhadovali, že to bude 1,67 USD na akciu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.
Celkovo spoločnosť za uplynulý kvartál vykázala zisk 2,61 miliardy USD, čiže 1,51 USD na akciu. V rovnakom období pred rokom bol jej zisk v sume 1,31 miliardy USD, čiže 73 centov na akciu.
Kvartálne tržby firmy sa zvýšili o 16 % na 25,95 miliardy USD. Trh predpovedal tržby v objeme 25,2 miliardy USD.
Prevádzkový zisk divízie zábavných parkov, do ktorej patrí aj výletná loď, stúpol o 20 % na 2,25 miliardy USD pri tržbách na úrovni 10,11 miliardy USD. Tržby Disney z podnikania v oblasti streamovania zábavy, do ktorej patria aj platformy Disney+ a Hulu, vzrástli o 17 % na 11,89 miliardy USD.
Spoločnosť Disney v utorok oznámila, že do účtovného roka 2029 plánuje znížiť náklady o 3 miliardy USD. V účtovnom roku 2027 očakáva dvojciferný rast zisku na akciu.
(1 EUR = 1,1014 USD)
Celkovo spoločnosť za uplynulý kvartál vykázala zisk 2,61 miliardy USD, čiže 1,51 USD na akciu. V rovnakom období pred rokom bol jej zisk v sume 1,31 miliardy USD, čiže 73 centov na akciu.
Kvartálne tržby firmy sa zvýšili o 16 % na 25,95 miliardy USD. Trh predpovedal tržby v objeme 25,2 miliardy USD.
Prevádzkový zisk divízie zábavných parkov, do ktorej patrí aj výletná loď, stúpol o 20 % na 2,25 miliardy USD pri tržbách na úrovni 10,11 miliardy USD. Tržby Disney z podnikania v oblasti streamovania zábavy, do ktorej patria aj platformy Disney+ a Hulu, vzrástli o 17 % na 11,89 miliardy USD.
Spoločnosť Disney v utorok oznámila, že do účtovného roka 2029 plánuje znížiť náklady o 3 miliardy USD. V účtovnom roku 2027 očakáva dvojciferný rast zisku na akciu.
(1 EUR = 1,1014 USD)