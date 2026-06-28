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Koncern EnBW buduje vo Philippsburgu batériové skladovanie energie
BESS budujú na mieste, kde sa predtým nachádzali dve jadrové elektrárne, ktoré v súčasnosti demontujú.
Autor TASR
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Berlín 28. júna (TASR) - Nemecký energetický koncern EnBW začal výstavbu systému batériového skladovania energie (BESS) s plánovanou energetickou kapacitou 800 megawatthodín (MWh) v energetickom parku Philippsburg v Nemecku. Zariadenie je považované za jeden z najväčších projektov batériového skladovania v krajine. Je navrhnuté tak, aby skladovalo elektrinu z veterných a solárnych zdrojov a denne zásobovalo elektrickou energiou približne 100.000 domácností. TASR o tom informuje na základe správy webu Yahoo Finance.
BESS budujú na mieste, kde sa predtým nachádzali dve jadrové elektrárne, ktoré v súčasnosti demontujú. Okrem projektu skladovania nainštaloval nemecký prevádzkovateľ prenosovej sústavy TransnetBW v blízkosti zariadenia menič ako súčasť prepojenia ULTRANET, ktoré je určené na prenos elektriny zo severonemeckých veterných parkov na juhozápad krajiny.
Zariadenie v energetickom parku Philippsburg má byť do prevádzky uvedené koncom roku 2027. Spoločnosť EnBW v súčasnosti prevádzkuje v Nemecku 20 systémov BESS s kombinovanou inštalovanou kapacitou presahujúcou 100 MWh.
BESS budujú na mieste, kde sa predtým nachádzali dve jadrové elektrárne, ktoré v súčasnosti demontujú. Okrem projektu skladovania nainštaloval nemecký prevádzkovateľ prenosovej sústavy TransnetBW v blízkosti zariadenia menič ako súčasť prepojenia ULTRANET, ktoré je určené na prenos elektriny zo severonemeckých veterných parkov na juhozápad krajiny.
Zariadenie v energetickom parku Philippsburg má byť do prevádzky uvedené koncom roku 2027. Spoločnosť EnBW v súčasnosti prevádzkuje v Nemecku 20 systémov BESS s kombinovanou inštalovanou kapacitou presahujúcou 100 MWh.