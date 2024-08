Koncern EnBW nevylučuje, že bude používať čínske veterné turbíny

Paríž 9. augusta (TASR) - Nemecký energetický koncern EnBW nevylučuje, že bude využívať čínske veterné turbíny. Počet západných dodávateľov je pomerne malý a spolupráca s Čínou by mohla byť aj ekonomicky výhodná, uviedol v piatok finančný riaditeľ spoločnosti Thomas Kusterer.



"Je to naozaj tak, že máme len obmedzený počet dodávateľov veterných turbín. Platí to tak pre pevninské, ako aj pre pobrežné veterné elektrárne," povedal Kusterer. V súčasnosti sa spoločnosť vo svojich projektoch veternej energie spolieha na európskych a amerických výrobcov. "V budúcnosti by tu bola teoretická možnosť obchodovať s čínskymi výrobcami, pretože to má aj ekonomický rozmer," dodal.



Európske odvetvie veterných turbín v poslednom období čoraz viac upozorňuje na riziko, že čínski konkurenti vrátane spoločností Goldwind, Mingyang Smart Energy a Windey by mohli vytlačiť miestnych hráčov z trhu.