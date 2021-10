Koncern Equinor oznámil najvyšší kvartálny zisk za 9 rokov

Oslo 27. októbra (TASR) - Nórsky ropný a plynárenský koncern Equinor oznámil za 3. štvrťrok prudký rast zisku pred zdanením, pričom jeho úroveň je najvyššia za posledných deväť rokov. Podpísali sa pod to vysoké ceny zemného plynu, ktoré v Európe dosiahli rekordnú hodnotu.



Upravený zisk pred zdanením dosiahol za 3. štvrťrok 9,77 miliardy USD (8,41 miliardy eur), zatiaľ čo pred rokom predstavoval 780 miliónov USD. Equinor tak prekonal očakávania trhov. Analytici s výrazným rastom zisku počítali, očakávali však, že zisk pred zdanením dosiahne 8,4 miliardy USD.



Firma zároveň oznámila čistý zisk na úrovni 1,41 miliardy USD, zatiaľ čo v 3. kvartáli minulého roka evidovala stratu. Tá predstavovala 2,12 miliardy USD.



Šéf spoločnosti Anders Opedal poukázal najmä na "bezprecedentnú úroveň cien plynu v Európe". Zároveň dodal, že Equinor prijal kroky na zvýšenie exportu plynu s cieľom riešiť súčasný vysoký dopyt po surovine. Firma plánuje zvýšiť dodávky zemného plynu do ostatných krajín Európy najmä prostredníctvom zvýšenia ťažby z ložísk Troll a Oseberg.



Nórsko je najväčší producent ropy a plynu v západnej Európe, pričom denne ťaží zhruba 4 milióny barelov ropného ekvivalentu (1 barel = 159 litrov). Podľa údajov nórskej vlády sa na minuloročných dodávkach plynu do Európskej únie podieľala krajina približne 22 %.



(1 EUR = 1,1618 USD)