Koncern Halliburton ziskom za 1. štvrťrok prekonal očakávania trhu
Autor TASR
Houston 21. apríla (TASR) - Americký koncern Halliburton, ktorý je jedným z najväčších poskytovateľov služieb v ropnom sektore, svojim ziskom za 1. kvartál prekonal očakávania. Dopyt v Latinskej Amerike a Európe totiž pomohol vykompenzovať spomalenie aktivít na Blízkom východe po vypuknutí vojny v Iráne. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Halliburton v utorok oznámil, že za tri mesiace do záveru marca dosiahol upravený zisk 0,55 USD (0,47 eura) na akciu. Analytici, ktorých vo svojom prieskume oslovila spoločnosť LSEG, predpovedali, že bude iba v sume 0,50 USD na akciu.
Celkové tržby spoločnosti v prvom kvartáli mierne klesli, a to na úroveň 5,4 miliardy USD, keďže tržby na Blízkom východe sa oslabili o 12,7 % na 1,32 miliardy USD. V Latinskej Amerike však stúpli o 22 % a na trhu Európy a Afriky sa zväčšili o 11 %. Tržby firmy Halliburton v Severnej Amerike sa oslabili o 4,5 % na 2,14 miliardy USD.
Spoločnosť Halliburton a jej konkurenti zatiaľ neprofitovali z prudkého rastu cien ropy v dôsledku útokov na infraštruktúru na Blízkom východe a faktického uzavretia Hormuzského prielivu, keďže producenti namiesto zvyšovania ťažby zaujali opatrnejší postoj.
(1 EUR = 1,176 USD)
