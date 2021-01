Koncern investoval do rozšírenia výroby v závode v Prievidzi

Prievidza 20. januára (TASR) - Potravinársky koncern investoval do rozšírenia kapacity výroby a výroby nového dvojvrstvového bujónu vo svojom závode v Prievidzi. Investícia v hodnote viac ako 7,2 milióna eur priniesla do závodu Carpathia i takmer 40 nových pracovných miest. So spustením výroby počíta Nestlé Slovensko na jar tohto roka, od štátu žiada aj investičné stimuly.



"Predmetom investičného zámeru je rozšírenie kapacity výroby a výroba nových druhov výrobkov, a to prostredníctvom investície do dvoch nových výrobných liniek v celkovej hodnote 7.231.969 eur," spresnila v stredu pre TASR Ľubica Novotná zo spoločnosti Nestlé Slovensko.



Nové výrobné linky budú podľa nej vyrábať produkty z kategórie dehydrovanej kulinárskej výroby, konkrétne nový dvojvrstvový bujón, ktorý predstavuje implementovanie novej technológie do výrobného procesu. "Investícia je spojená s vytvorením 39 nových pracovných miest. Pre všetkých nových zamestnancov zabezpečíme špecializované i všeobecné školenia a tréningy, pričom väčšina zo vzdelávacích programov poskytne zamestnancom zručnosti a vedomosti, ktoré im umožnia zlepšiť si kvalifikáciu a postavenie na trhu práce aj v budúcnosti," priblížila s tým, že nábor nových zamestnancov už firma realizovala, a to s cieľom zabezpečenia ich včasného preškolenia a plynulého nábehu výroby.



Práce na investičnom projekte spustila spoločnosť ešte v druhej polovici uplynulého roka. "Aktuálne riešime technologické operácie s cieľom nastavenia objemových a výkonnostných parametrov liniek a postupný nábeh výroby, pričom dosiahnutie plnej kapacity sa predpokladá v marci tohto roku," avizovala Novotná.



Firma podľa nej zámerom sleduje i svoje ciele v oblasti udržateľnosti, či už v oblasti znižovania spotreby vody, energií alebo emisií oxidu uhličitého. Jednou z kľúčových priorít spoločnosti má byť podľa Novotnej problematika recyklácie odpadov, pričom má ambíciu dosiahnuť úplnú recyklovateľnosť všetkých obalov do roku 2025, a to osobitne úpravou obalových materiálov, ich zjednodušením a zmenšením a prechodom na monomateriály.



Spoločnosť v súvislosti s realizáciou investície žiada štát o investičné stimuly, vyplýva to z materiálov Ministerstva hospodárstva SR. Firma pôvodne požiadala o poskytnutie finančnej pomoci vo forme úľavy na dani z príjmov v celkovej hodnote 1,8 milióna eur. Od štátu by mala dostať nižšiu sumu.



Realizáciou investičného zámeru v Prievidzi sleduje potravinársky koncern upevnenie svojej pozície v sortimente kulinárskych výrobkov. "Prievidzský závod má vďaka novej investícii veľký predpoklad stať sa kľúčovým podnikom skupiny pre vývoj a výrobu dehydrovaných kulinárskych výrobkov," skonštatovala Novotná.



Potravinársky koncern v Prievidzi zamestnáva približne 700 ľudí. Priemerná miera evidovanej nezamestnanosti v okrese Prievidza dosahovala podľa posledných dostupných údajov z novembra 2020 takmer sedem percent.