Koncern Johnson & Johnson sa rozdelí na dve spoločnosti

New Brunswick 12. novembra (TASR) - Americký koncern Johnson & Johnson (J&J) sa rozdelí na dve verejne obchodované spoločnosti, keď od svojej veľkej farmaceutickej divízie odčlení divíziu spotrebiteľských tovarov.



Jedna firma sa sústredí na lieky na predpis a lekárske pomôcky a druhá na spotrebiteľské produkty, ako sú leukoplasty či detský púder. Plánované rozdelenie by sa malo dokončiť v priebehu 18 až 24 mesiacov.



J&J si ponechá farmaceutickú divíziu a divíziu lekárskych pomôcok, ktoré by mali v tomto roku vygenerovať tržby okolo 77 miliárd USD (67,19 miliardy eur). Akcia koncernu sa v predburzovom obchodovaní posilnila o 5 %.



(1 EUR = 1,1460 USD)