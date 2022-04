Clichy 19. apríla (TASR) - Koncern L'Oreal má za sebou dobrý štart do nového roka. Jeho tržby v 1. kvartáli prekonali očakávania trhu.



Francúzsky výrobca kozmetiky zvýšil počas troch mesiacov od januára do marca tržby o 19 % na 9 miliárd eur. To je približne o štvrť miliardy viac, než prognózovali analytici. Tržby očistené od vplyvu výmenných kurzov a konsolidácie stúpli o 13,5 %.



Koncern zaznamenal až štvrtinu tržieb z online predaja. Avšak v uplynulom štvrťroku sa zotavil aj maloobchodný predaj.



Manažment zostáva aj napriek existujúcim neistotám a rizikám spôsobeným vojnou na Ukrajine optimistický a verí, že koncern v prebiehajúcom roku prekoná trh.