Koncern Nestlé reorganizuje svoje podnikanie

Na snímke výrobný proces jedného z produktov vo fabrike Nestlé Slovensko. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Nový generálny riaditeľ Nestlé Philipp Navratil sa týmto krokom snaží zjednodušiť podnikanie a dosiahnuť synergie.

Autor TASR
Bern 19. februára (TASR) - Nestlé, najväčšia potravinárska spoločnosť na svete, reorganizuje svoj obchodný model. V budúcnosti sa zameria na štyri kľúčové oblasti - kávu, krmivo pre domáce zvieratá, výživu a zdravie a potraviny a občerstvenie. Existujúce divízie výživy a zdravia sa zlúčia do jednej štruktúry, oznámila spoločnosť vo štvrtok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Nový generálny riaditeľ Nestlé Philipp Navratil sa týmto krokom snaží zjednodušiť podnikanie a dosiahnuť synergie. Súčasná štruktúra Nestlé odzrkadľuje predovšetkým regióny a ďalej je rozčlenená do šiestich strategických obchodných jednotiek. Okrem toho existujú tri globálne riadené divízie Nespresso, zdravie a divízia balených vôd, ktorá je v súčasnosti na predaj.

Spoločnosť tiež plánuje viac investovať do marketingu a inovácií. Nový riaditeľ krátko po nástupe do funkcie minulý rok v októbri oznámil výrazné zníženie počtu zamestnancov. V nasledujúcich dvoch rokoch má na celom svete zaniknúť 16.000 pracovných miest, čo predstavuje takmer 6 % z takmer 280.000 zamestnancov spoločnosti. Spoločnosť si od znižovania počtu pracovných miest sľubuje do konca roka 2027 ročné úspory vo výške približne jednej miliardy švajčiarskych frankov (1,1 miliardy eur).

(1 EUR = 0,9124 CHF)
