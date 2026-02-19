< sekcia Ekonomika
Koncern Nestlé reorganizuje svoje podnikanie
Nový generálny riaditeľ Nestlé Philipp Navratil sa týmto krokom snaží zjednodušiť podnikanie a dosiahnuť synergie.
Autor TASR
Bern 19. februára (TASR) - Nestlé, najväčšia potravinárska spoločnosť na svete, reorganizuje svoj obchodný model. V budúcnosti sa zameria na štyri kľúčové oblasti - kávu, krmivo pre domáce zvieratá, výživu a zdravie a potraviny a občerstvenie. Existujúce divízie výživy a zdravia sa zlúčia do jednej štruktúry, oznámila spoločnosť vo štvrtok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Nový generálny riaditeľ Nestlé Philipp Navratil sa týmto krokom snaží zjednodušiť podnikanie a dosiahnuť synergie. Súčasná štruktúra Nestlé odzrkadľuje predovšetkým regióny a ďalej je rozčlenená do šiestich strategických obchodných jednotiek. Okrem toho existujú tri globálne riadené divízie Nespresso, zdravie a divízia balených vôd, ktorá je v súčasnosti na predaj.
Spoločnosť tiež plánuje viac investovať do marketingu a inovácií. Nový riaditeľ krátko po nástupe do funkcie minulý rok v októbri oznámil výrazné zníženie počtu zamestnancov. V nasledujúcich dvoch rokoch má na celom svete zaniknúť 16.000 pracovných miest, čo predstavuje takmer 6 % z takmer 280.000 zamestnancov spoločnosti. Spoločnosť si od znižovania počtu pracovných miest sľubuje do konca roka 2027 ročné úspory vo výške približne jednej miliardy švajčiarskych frankov (1,1 miliardy eur).
(1 EUR = 0,9124 CHF)
