Koncern Nestlé sa dohodol na kúpe hlavných značiek Bountiful

Zürich 30. apríla (TASR) - Švajčiarsky potravinársky gigant Nestlé v piatok oznámil, že sa dohodol na kúpe hlavných značiek amerického výrobcu vitamínov a výživových doplnkov Bountiful Company za 5,75 miliardy USD (4,74 miliardy eur). Ide o ďalšiu expanziu najväčšieho svetového výrobcu potravín v oblasti zdravia a výživy.



Nestlé kúpil od spoločnosti KKR, vlastníka Bountiful, značky Nature's Bounty, Solgar, Osteo Bi-Flex a Puritan's Pride.



Dokončenie transakcie sa očakáva v druhej polovici tohto roka a nezahŕňala značky Pure Protein, Body Fortress a MET-Rx pre šport a aktívnu výživu, ani Dr. Organic a kanadskú dcérsku firmu, ktoré sa nehodia do portfólia divízie Nestlé Health Science.



„Táto akvizícia dopĺňa naše existujúce portfólio zdravia a výživy z hľadiska značiek a kanálov,“ uviedol Greg Behar, generálny riaditeľ Nestlé Health Science.



Dodal, že akvizícia pomôže spoločnosti Nestlé Health Science stať sa lídrom v oblasti masového maloobchodu, špeciálneho maloobchodu, elektronického obchodu a priameho predaja spotrebiteľom v USA, pričom ponúka významné príležitosti pre geografický rast.



Značky, ktoré Nestlé získa, dosiahli vo finančnom roku do konca marca 2021 tržby 1,87 miliardy USD a maržu EBITDA na úrovni 18,3 %. Očakáva sa, že marža vzrastie nad priemer Nestlé Group, keď sa plne uplatnia synergie do roku 2024, uviedla švajčiarska spoločnosť.



(1 EUR = 1,2129 USD)