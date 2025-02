Bern 13. februára (TASR) - Švajčiarsky potravinársky koncern Nestlé zaznamenal za minulý rok pokles tržieb aj zisku, výsledky v oblasti tržieb však prekonali očakávania ekonómov. Naopak, zisk za nimi mierne zaostal. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a Reuters.



Spoločnosť, do ktorej portfólia patria značky KitKat, Nescafé, Nesquik či Maggi, oznámila, že za minulý rok vykázala tržby na úrovni 91,35 miliardy švajčiarskych frankov (96,60 miliardy eur). V porovnaní s predchádzajúcim rokom to predstavuje pokles o 1,8 %. Mierne však prekonala očakávania ekonómov, ktorí počítali s poklesom tržieb na 91 miliárd CHF.



Pozorne sledované tržby na organickej báze, ktoré nezahrnujú kurzové vplyvy a akvizície, sa zvýšili o 2,2 %. Aj v tomto prípade bol výsledok lepší, než očakávali analytici, ktorí počítali s rastom o 2 %. Na druhej strane, bol to najslabší rast tržieb Nestlé na organickej báze za približne 25 rokov, za čím je najmä obmedzenie nákupov spotrebiteľov. Na porovnanie, v roku 2023 vzrástli tržby spoločnosti na organickej báze o 7,2 %.



Čistý zisk dosiahol 10,88 miliardy CHF, čo oproti predchádzajúcemu roku predstavuje pokles o 2,9 %. Mierne tak zaostal za odhadmi ekonómov. Tí počítali s poklesom zisku na 11 miliárd CHF.



(1 EUR = 0,9457 CHF)