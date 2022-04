Viedeň 29. apríla (TASR) - Rakúsky ropný a plynárenský koncern OMV v 1. kvartáli výrazne zvýšil tržby aj prevádzkový zisk. Vďačí za to predovšetkým prudkému zdraženiu plynu.



Tržby za tri mesiace od januára do konca marca medziročne vyskočili o 146 % na 15,8 miliardy eur. Očistený prevádzkový zisk (CCS EBIT) sa strojnásobil na 2,62 miliardy eur z 870 miliónov eur v rovnakom období pred rokom. Čistý zisk upravený o náklady na dodávky (CCS) prisúditeľný akcionárom vzrástol na 1,07 miliardy eur zo 424 miliónov eur. Očistený CCS zisk na akciu dosiahol 3,27 eura po 1,30 eura.



Skutočne dosiahnutý zisk však ešte výrazne negatívne ovplyvnili vysoké odpisy. V súvislosti s plynovodom Severný prúd 2 to bola 1 miliarda eur. K tomu je ešte potrebné pripočítať ďalšie odpisy súvisiace z Ruskom. Preto neočistený zisk prisúditeľný akcionárom klesol na 546 miliónov eur zo 654 miliónov eur.