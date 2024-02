Koncern Polymetal predá ruské aktíva firme Mangazeya za 3,7 mld. USD

Moskva 19. februára (TASR) - Svetový producent drahých kovov Polymetal International sa dohodol na predaji svojich ruských aktív ruskej ťažobnej firme Mangazeya Plus za takmer 3,7 miliardy USD. Uviedla to v pondelok spoločnosť Polymetal International s tým, že hodnota kontraktu zahrňuje aj dlh jej ruského biznisu. Informovala o tom agentúra Reuters.



Polymetal, ktorý patrí medzi najväčších producentov zlata na svete, sa snažil predať svoj ruský biznis, keďže na ten Spojené štáty uvalili vlani v reakcii na útok Ruska na Ukrajinu sankcie. Práve pre sankcie firma v auguste minulého roka presunula svoje sídlo z amerického štátu New Jersey do Kazachstanu a akcie kótovala na burze AIX v Astane.



Hodnota transakcie dosahuje 3,69 miliardy USD (3,43 miliardy eur), pričom 2,21 miliardy USD predstavuje čistý dlh ruských aktív Polymetalu. Firma Mangazeya Plus je súčasťou spoločnosti Mangazeya Mining Sergeja Jančukova, ktorá ťaží zlato najmä na východnej Sibíri. Financie získa Polymetal International v rubľoch prostredníctvom finančných inštitúcií, ktoré nespadajú pod sankcie Západu. Dohodu však ešte musia schváliť akcionári.



(1 EUR = 1,0768 USD)