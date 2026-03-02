< sekcia Ekonomika
Koncern RWE neplánuje investície do malých modulárnych reaktorov
Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) definuje SMR ako novú generáciu jadrových elektrární s výkonom zväčša do 300 megawattov elektrických (MWe).
Autor TASR
Berlín 2. marca (TASR) - Nemecký energetický koncern RWE v súčasnosti nepovažuje za ekonomicky udržateľné investície do malých modulárnych reaktorov (SMR). Na celom svete zatiaľ neexistuje dodávateľ, ktorý by sa vedel zaviazať k časovému rámcu výstavby pri pevne dohodnutých nákladoch, uviedol v pondelok pre portál Politico generálny riaditeľ spoločnosti Markus Krebber. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
„Sme technologicky otvorená spoločnosť a monitorujeme všetky technológie vrátane SMR. Či a kedy bude táto technológia komerčne zrelá, dnes nikto nevie povedať,“ povedal Krebber. „V súčasnej situácii nie je investícia do SMR z pohľadu súkromnej spoločnosti uskutočniteľná,“ zdôraznil. „SMR určite nie sú riešením, ktoré vyrieši všetky problémy zo dňa na deň,“ uzavrel riaditeľ koncernu, ktorý je najväčším výrobcom elektriny v Nemecku.
Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) definuje SMR ako novú generáciu jadrových elektrární s výkonom zväčša do 300 megawattov elektrických (MWe). Na rozdiel od tradičných veľkých jadrových blokov sú navrhnuté ako kompaktné výrobné bloky, ktoré využívajú v čo najväčšej miere prefabrikované a overené diely či časti technológie. Tieto malé elektrárne sa dajú rýchlejšie postaviť, flexibilnejšie nasadiť a ľahšie integrovať do existujúcich energetických sietí.
Európska komisia (EK) plánuje do konca tohto roka zverejniť celoeurópsku stratégiu zavádzania SMR s cieľom urýchliť ich rozvoj počas nasledujúcich desiatich rokov. Táto technológia má podľa Komisie pomôcť dosiahnuť klimatickú neutralitu.
