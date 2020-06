Koncern Sanofi plánuje prepustiť v Európe 1370 až 1680 ľudí

Paríž 26. júna (TASR) - Francúzsky farmaceutický koncern Sanofi v piatok oznámil, že v Európe prepustí 1370 až 1680 ľudí, z toho zhruba 600 vo Francúzsku. Informovala o tom televízia BFM TV.



Prezident spoločnosti Sanofi France Olivier Bogillot uviedol, že tento krok je súčasťou reorganizácie v rámci „novej stratégie“ a nesúvisí s pandémiou nového koronavírusu.



Koncern už predložil plán prepúšťania európskym sociálnym partnerom. Bogillot dodal, že prepúšťanie bude založené na „dobrovoľných odchodoch“ a bude trvať tri roky.



Hovorca spoločnosti Sanofi, ktorá zamestnáva viac ako 100.000 ľudí na celom svete, z toho približne 25.000 vo Francúzsku, spresnil, že škrty sa budú týkať najmä robotníkov, keďže Sanofi sa chce sústrediť na zvýšenie digitalizácie a outsourcingu.



Novú stratégiu načrtol vlani v decembri generálny riaditeľ Paul Hudson a jej cieľom sú úspory nákladov do roku 2022 vo výške 2 miliárd eur.



Žiadny zo závodov Sanofi sa nezatvorí, ale aktivita v niektorých výskumných strediskách sa zníži, keďže spoločnosť sa v minulom roku rozhodla ukončiť výskum v oblasti cukrovky a kardiovaskulárnych chorôb. V týchto dvoch oblastiach totiž zaostala za konkurenciou, uviedol zdroj oboznámený so situáciou, ktorý nechcel byť menovaný.



Skupina sa medzitým zamerala na iné oblasti, v ktorých, ako sa domnieva, si môže zabezpečiť vedúce postavenie, vrátane lukratívnych liekov proti rakovine.



Minulý rok Sanofi oznámilo dohodu o kúpe americkej biotechnologickej firmy Synthorx THOR.O za približne 2,5 miliardy USD (2,23 miliardy eur).



Aj vakcíny sú prioritou. Sanofi pracuje na dvoch proti ochoreniu COVID-19, pričom na jednej spolupracuje s GlaxoSmithKline a na druhej s americkou Translate Bio.



Minulý týždeň počas návštevy prezidenta Emmanuela Macrona spoločnosť Sanofi oznámila, že investuje 610 miliónov eur do dvoch miest vo Francúzsku, ktoré zmení na centrálu pre výskum, vývoj a výrobu vakcín.



(1 EUR = 1,1213 USD)