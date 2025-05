Koncern SAP už nebude cielene podporovať vyššiu zamestnanosť žien

Berlín 12. mája (TASR) - Nemecký softvérový gigant SAP vzhľadom na politiku amerického prezidenta Donalda Trumpa už nebude cielene podporovať zvyšovanie zamestnanosti žien. Spoločnosť upúšťa od cieľovej kvóty, na základe ktorej mali ženy tvoriť 40 % jej pracovnej sily. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Vzhľadom na najnovší právny vývoj budú musieť byť iniciatívy v oblasti diverzity a inklúzie upravené tak, aby boli v súlade s platnými právnymi predpismi, uvádza sa v internej e-mailovej správe spoločnosti, do ktorej nahliadla agentúra DPA. Okrem zrušenia všeobecnej kvóty SAP už nemieni ženy cielene povyšovať do riadiacich pozícií. V internej správe sa tiež uvádza, že kontaktné centrum pre diverzitu a inklúziu a oddelenie pre spoločenskú zodpovednosť firiem (Corporate social responsibility, CSR) budú zlúčené.



Programy v oblasti diverzity si kládli za ciel podporiť určité znevýhodnené skupiny ľudí. Od nástupu do funkcie však americký prezident Trump vedie kampaň proti týmto iniciatívam, ktoré sú v USA známe pod skratkou DEI (Diversity, Equity and Inclusion - rozmanitosť, rovnosť a inklúzia). Trumpova administratíva argumentuje, že zvýhodňovanie niektorých skupín obyvateľstva znevýhodňuje iné. Ťaženie proti DEI nabralo na sile po verdikte Najvyššieho súdu USA z roku 2023, ktoré zrušilo programy zvýhodňovania príslušníkov menšín pri rozhodovaní o prijatí na univerzity.



Iniciatívy na podporu začleňovania menšín sa medzi najväčšími americkými korporáciami znásobili po rozsiahlych nepokojoch, ktoré vyvolalo usmrtenie Georgea Floyda a ďalších Afroameričanov pri policajných zásahoch v roku 2020. V poslednom období urobili Bielemu domu ústupky aj iné nadnárodné spoločnosti so silným zastúpením v USA. Začiatkom apríla napríklad spoločnosť T-Mobile US, člen skupiny Deutsche Telekom, oznámila, že vo veľkej miere ruší svoje aktivity v oblasti DEI.