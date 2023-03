Koncern Saudi Aramco oznámil rekordný zisk za minulý rok

Rijád 12. marca (TASR) - Saudskoarabský ropný koncern Saudi Aramco v nedeľu oznámil, že v minulom roku 2022 dosiahol rekordný čistý zisk vďaka vyšším cenám energií, zvýšeným objemom predaja a lepším maržiam rafinérskych produktov. TASR o tom informuje na základe správ AP a Reuters.



Konkrétne, čistý zisk spoločnosti sa v roku 2022 zvýšil o 46 % na 161,1 miliardy USD (152,18 miliardy eur).



Ceny ropy v roku 2022 prudko vzrástli po vypuknutí vojny na Ukrajine. Vlani v marci, prvý mesiac po začiatku ruskej invázie, sa referenčná cena severomorskej ropnej zmesi Brent vyšplhala na 139,13 USD za barel, čo bolo najviac od roku 2008. Spoločnosť Aramco, ktorej bohatstvo závisí od globálnych cien energií, vďaka tomu vykázala za 3. štvrťrok 2022 rekordný zisk 42,4 miliardy USD.



V druhej polovici 2022 ceny ropy zamierili nadol, keďže centrálne banky zvýšili úrokové sadzby, čo vyvolalo obavy z recesie. Aj oslabenie dopytu v Číne, ktorá je najväčším dovozcom ropy na svete, prispelo k poklesu cien komodity. Aktuálne sa ceny Brentu pohybujú okolo 82 USD/barel.



Vysoké ceny ropy v minulom roku však narušili vzťahy medzi arabským kráľovstvom a USA, ktoré sú tradične garantom bezpečnosti medzi štátmi Perzského zálivu uprostred napätia s Iránom. Administratíva USA sa pred novembrovými voľbami do Kongresu snažila oddialiť rozhodnutie najväčších producentov ropy z aliancie OPEC+ o redukcii ťažby, aby dosiahla nižšie ceny benzínu pre voličov. Prezident Joe Biden varoval arabské kráľovstvo, že jeho kroky "budú mať určité dôsledky" z hľadiska cien ropy.



Ropný gigant Aramco vyčíslil svoju produkciu ropy v roku 2022 na približne 11,5 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) denne a do roku 2027 by ju chcel zvýšiť na 13 miliónov barelov denne.



Kapitálové výdavky spoločnosti Aramco preto v roku 2022 vzrástli o 18 % na 37,6 miliardy USD a spoločnosť očakáva tohtoročné výdavky približne 45 až 55 miliárd USD vrátane externých investícií.



"Vzhľadom na to, že predpokladáme, že ropa a plyn zostanú v dohľadnej budúcnosti nevyhnutné, riziká nedostatočných investícií v našom odvetví sú reálne a prispievajú k vyšším cenám," uviedol vo vyhlásení generálny riaditeľ Aramco Amin Násir.



Saudská Arábia má obrovské zdroje ropy, ktoré sa nachádzajú blízko povrchu, čo z nej robí jedno z najlacnejších miest na ťažbu tejto suroviny. Podľa Inštitútu medzinárodných financií každý nárast ceny barelu ropy o 10 USD prinesie arabskému kráľovstvu dodatočný príjem 40 miliárd USD ročne.



(1 EUR = 1,0586 USD)