Koncern Siemens Energy sa v 1. kvartáli vrátil k zisku

Mníchov 2. februára (TASR) - Nemecký priemyselný koncern Siemens Energy v utorok informoval, že sa v 1. štvrťroku 2020/2021 vrátil k zisku. Napriek tomu plánuje zrušiť 7800 pracovných miest vo svojich prevádzkach na celom svete do roku 2025.



Podľa najnovších údajov koncern zaznamenal za tri mesiace do konca decembra 2020 čistý zisk 99 miliónov eur po strate 195 miliónov eur v rovnakom období predchádzajúceho roka. Základný zisk dosiahol pritom 9 centov na akciu v porovnaní so stratou 19 centov/akcia rok predtým.



Siemens vykázal tiež upravený zisk pred úrokmi zdanením a amortizáciou (EBITA) 243 miliónov eur po strate 117 miliónov eur. A jeho zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA) v sledovanom období vzrástol na 507 miliónov eur z 87 miliónov eur v predchádzajúcom roku.



Tržby sa v 1. kvartáli zvýšili o 2,6 % na 6,54 miliardy eur z 6,37 miliardy eur pred rokom. Na porovnateľnom základe vzrástli o takmer 8 %.



Hodnota objednávok pritom klesla o 25,9 % na 7,43 miliardy eur, čo bolo spôsobené prudkým poklesom tržieb spoločnosti Siemens Gamesa Renewable Energy.



Koncern ďalej potvrdil svoje vyhliadky na fiškálny rok, ktorý sa končí 30. septembra 2021. A očakáva, že miera rastu nominálnych výnosov sa bude pohybovať v rozmedzí od 2 % do 12 %, upravená marža EBITA pred špeciálnymi položkami od 3 % do 5 %.



Spoločnosť Siemens Energy zároveň oznámila plány na zrušenie 7800 pracovných miest v segmente zemného plynu a elektriny. To v Nemecku ovplyvní zhruba 3000 pracovných miest, v USA 1700 a ďalších 3100 na iných miestach po celom svete. Veľká časť prepúšťania sa má uskutočniť do konca finančného roku 2022/2023.



Zníženie počtu pracovných miest je súčasťou už predtým oznámených plánov na redukciu nákladov v segmente zemného plynu a elektriny o minimálne 300 miliónov eur.



„Trh s energiou sa rýchlo mení. To nám ponúka príležitosti, ale zároveň to predstavuje veľké výzvy,“ uviedol riaditeľ Christian Bruch. Koncern však podľa neho nezavrie celé prevádzky.