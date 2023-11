Koncern Thyssenkrupp oznámil odpisy vo svojej oceliarskej divízii

Essen 22. novembra (TASR) - Najväčší výrobca ocele v Nemecku, koncern Thyssenkrupp, v stredu oznámil odpisy z majetku svojej oceliarskej divízie vo výške 2,1 miliardy eur. Dôvodom sú zlé vyhliadky. To mu komplikuje snahu o získanie českej energetickej skupiny EPH. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Spoločnosť Thyssenkrupp vykázala v dôsledku odpisov za 4. štvrťrok finančného roka 2022/23 čistú stratu 2 miliardy eur. Jej upravený prevádzkový zisk v období júl až september 2023 klesol o 45 % na 88 miliónov eur.



Generálny riaditeľ Thyssenkrupp Miguel Lopez uviedol, že spoločnosť dosiahla pokrok v transformácii, a to aj napriek zložitému prostrediu, ale musí naďalej tvrdo pracovať na zvyšovaní výkonnosti svojich podnikov.



Koncern Thyssenkrupp, ktorý okrem ocele vyrába ponorky či automobilové diely, uviedol tiež, že vedie konštruktívne a otvorené rozhovory s EPH o potenciálnom spoločnom oceliarskom podniku.



Energetická skupina EPH, ktorú kontroluje český miliardár Daniel Křetínský, by mohla podporiť Thyssenkrupp svojimi odbornými znalosťami v oblasti energetiky, tvrdí nemecký koncern, ktorý sa už dlhšie snaží odčleniť Steel Europe, pre ktorú plánuje samostatnú budúcnosť.



Thyssenkrupp minulý mesiac upozornil na výrazné zhoršenie situácie na trhu s oceľou a dodal, že pôvodné optimistické odhady zhoršilo oslabenie ekonomiky v Nemecku a na iných trhoch, ako aj vyššie náklady na suroviny a energie.



Dovoz lacnej čínskej ocele do Európy spôsobuje koncernu "ďalšie bolesti hlavy" spolu so skutočnosťou, že ázijskí rivali nemusia znášať náklady na emisie oxidu uhličitého, čo znevýhodňuje európskych hráčov.