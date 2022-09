Koncern TotalEnergies oznámil ďalšiu investíciu do LNG v Katare

Dauha 25. septembra (TASR) – Francúzska spoločnosť TotalEnergies podpísala v sobotu (24. 9.) dohodu o ďalšej investícii vo výške 1,5 miliardy USD (1,55 miliardy eur) do rozšírenia produkcie zemného plynu v Katare. Dohoda prichádza v čase, keď sa Európa snaží nájsť nové zdroje energie, ktoré by nahradili ruské dodávky. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Francúzsky energetický gigant bude mať podiel vo výške 9,3 % v projekte North Field South a stal sa prvým zahraničným partnerom v tejto časti rozsiahleho ložiska North Field.



"Qatar Energy oznamuje výber TotalEnergies ako partnera pre rozvoj North Field South," uviedla oficiálna katarská tlačová agentúra QNA. "Noví partneri budú ohlásení neskôr."



TotalEnergies tak pomôže financovať ťažbu plynu z ložiska North Field South, na ktorom by bolo vyhradených 25 % pre zahraničné energetické firmy.



V júni TotalEnergies dosiahol dohodu o investícii 2 miliardy USD v rámci účasti na obrovskom projekte North Field East, ktorý pomôže Kataru zvýšiť produkciu skvapalneného zemného plynu (LNG) o viac ako 60 % do roku 2027.



Generálny riaditeľ francúzskeho koncernu Patrick Pouyanne v sobotu povedal, že najnovšia dohoda si vyžiada ďalších 1,5 miliardy USD a dodal, že jeho firma by prevzala ešte väčší podiel v projekte, ak by to bolo možné.



"Určite potrebujeme novú kapacitu a toto je perfektne načasované," povedal novinárom a dodal, že európske krajiny musia byť pripravené uzavrieť viac dlhodobých kontraktov a možno aj zaplatiť vyššiu cenu za garanciu energickej bezpečnosti.



"Za bezpečnosť dodávok sa platí," povedal Pouyanne.



Do Kataru zamieri v nedeľu aj nemecký kancelár Olaf Scholz v rámci svojho turné v regióne.



Katar rokuje tiež s britským ropným koncernom Shell, ako aj s talianskou spoločnosťou Eni a americkými gigantmi ConocoPhillips a ExxonMobil, ktoré sa zaujímajú o účasť na projekte North Field East.



V najbližších týždňoch budú oznámené ďalšie spoločnosti, ktoré získajú podiel v North Field, uviedli zdroje z Kataru, ale TotalEnergies bude mať najväčší.



Katar je už teraz jedným z popredných svetových producentov LNG spolu so Spojenými štátmi a Austráliou a očakáva sa, že prvé dodávky LNG z North Field sa začnú v roku 2026.



(1 EUR = 0,9754 USD)