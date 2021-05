Koncern Volkswagen v 1. štvrťroku výrazne zvýšil zisk

Wolfsburg 6. mája (TASR) - Volkswagen v 1. štvrťroku aj napriek problému s nedostatkom čipov výrazne zvýšil zisk a zdá sa, že už prekonal koronakrízu. Vďačí za to oživeniu na trhoch mimo západnej Európy.



Čistý zisk nemeckého koncernu za tri mesiace od januára do marca 2021 dosiahol 3,4 miliardy eur, čo je takmer sedemnásobok v porovnaní s rovnakým obdobím pred rokom. Prevádzkový zisk sa zvýšil na 4,8 miliardy eur z 0,9 miliardy eur. Prevádzková rentabilita tržieb dosiahla 7,7 % po 1,6 % pred rokom.



Tržby stúpli o 13 % na 62,4 miliardy eur z 55,1 miliardy. Globálne dodávky vozidiel koncernu vyskočili o 21,2 % na 2,4 milióna. Predaje elektrifikovaných vozidiel sa viac než zdvojnásobili na 133.300.



Finančný riaditeľ Arno Antlitz hovoril o dobrom výkone v minulom štvrťroku. Upozornil však na to, že problémy s nedostatkom čipov, s ktorými bojuje celý automobilový priemysel, zrejme zanechajú výraznejšie stopy na výsledkoch v 2. kvartáli. Šéf koncernu Herbert Diess je optimistický a verí, že zotavovanie bude pokračovať.



Koncern tiež zvýšil celoročné prognózy. Prevádzková marža by mala dosiahnuť 5,5 % až 7 %, pričom pôvodne počítal s 5 % až 6,5 %.