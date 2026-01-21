Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 21. január 2026Meniny má Vincent
< sekcia Ekonomika

Koncern Volkswagen v rámci úspor reorganizuje manažment

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Produkcia, technický vývoj a obstarávanie bude pre viacero značiek riadiť spoločný manažment.

Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 21. januára (TASR) - Koncern Volkswagen chce na výrobných nákladoch v najbližších rokoch ušetriť až 1 miliardu eur vďaka reorganizácii naprieč značkami. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Produkcia, technický vývoj a obstarávanie bude pre viacero značiek riadiť spoločný manažment. To má zefektívniť procesy a znížiť počet manažérskych pozícií v rámci skupiny, uviedol koncern v tlačovej správe.

V budúcnosti budú len štyria členovia predstavenstva riadiť značky Škoda, Seat/Cupra a Volkswagen Commercial Vehicles. Nová stratégia má do polovice roka 2026 znížiť počet pozícií vo vedení približne o tretinu.

Nová spoločná rada riaditeľov urýchli a zlepší rozhodovacie procesy s cieľom dosiahnuť optimálne výsledky naprieč celou skupinou,“ uviedol generálny riaditeľ Volkswagen Passenger Cars a šéf Brand Group Core Thomas Schäfer. Implementácia nového modelu riadenia sa má začať ešte tento mesiac.

Najväčšia európska automobilka spustila reštrukturalizáciu svojich masových značiek rozsiahlym programom úspor v rámci kľúčovej značky Volkswagen. Súčasťou opatrení je aj plánované zrušenie 35.000 pracovných miest v Nemecku do roku 2030.
.

Neprehliadnite

ZRÁŽKA DVOCH VLAKOV: Hasiči a záchranári absolvovali taktické cvičenie

Viete, koľko pomarančov treba zjesť na odporúčanú dávku vitamínu C?

Premiér: Ceny energií v EÚ treba riešiť radikálne

KOMENTÁR J. HRABKA: Hrdzavenie právneho štátu