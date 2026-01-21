< sekcia Ekonomika
Koncern Volkswagen v rámci úspor reorganizuje manažment
Produkcia, technický vývoj a obstarávanie bude pre viacero značiek riadiť spoločný manažment.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 21. januára (TASR) - Koncern Volkswagen chce na výrobných nákladoch v najbližších rokoch ušetriť až 1 miliardu eur vďaka reorganizácii naprieč značkami. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Produkcia, technický vývoj a obstarávanie bude pre viacero značiek riadiť spoločný manažment. To má zefektívniť procesy a znížiť počet manažérskych pozícií v rámci skupiny, uviedol koncern v tlačovej správe.
V budúcnosti budú len štyria členovia predstavenstva riadiť značky Škoda, Seat/Cupra a Volkswagen Commercial Vehicles. Nová stratégia má do polovice roka 2026 znížiť počet pozícií vo vedení približne o tretinu.
„Nová spoločná rada riaditeľov urýchli a zlepší rozhodovacie procesy s cieľom dosiahnuť optimálne výsledky naprieč celou skupinou,“ uviedol generálny riaditeľ Volkswagen Passenger Cars a šéf Brand Group Core Thomas Schäfer. Implementácia nového modelu riadenia sa má začať ešte tento mesiac.
Najväčšia európska automobilka spustila reštrukturalizáciu svojich masových značiek rozsiahlym programom úspor v rámci kľúčovej značky Volkswagen. Súčasťou opatrení je aj plánované zrušenie 35.000 pracovných miest v Nemecku do roku 2030.
