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Koncern Yum! Brands predá sieť Pizza Hut za 2,7 miliardy eur
Transakcia umožní „maximalizovať hodnotu pre akcionárov“, uviedla spoločnosť Yum! Brands, ktorá vlastní aj reťazce Taco Bell a KFC.
Autor TASR
New York 16. júna (TASR) - Americký koncern Yum! Brands predá sieť reštaurácií rýchleho občerstvenia Pizza Hut za 2,7 miliardy dolárov (2,33 miliardy eur). Investičná spoločnosť LongRange Capital získa za 1,5 miliardy USD celú sieť s výnimkou čínskych prevádzok. Novým majiteľom čínskych aktív sa stane firma Yum China, ktorá zaplatí 1,2 miliardy USD, oznámil koncern v utorok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Transakcia umožní „maximalizovať hodnotu pre akcionárov“, uviedla spoločnosť Yum! Brands, ktorá vlastní aj reťazce Taco Bell a KFC. „Pod vedením spoločností LongRange a Yum China bude Pizza Hut v dobrej pozícii pre budúci rast, keďže noví vlastníci prinášajú hlboké odborné znalosti v oblasti reštauračného priemyslu,“ uviedol Chris Turner, generálny riaditeľ spoločnosti Yum! Brands. „Pizza Hut je jednou z najznámejších reštauračných značiek na svete a sme hrdí na dôležitú úlohu, ktorú zohrala v histórii spoločnosti Yum,“ dodal Turner.
(1 EUR = 1,1607 USD)
Transakcia umožní „maximalizovať hodnotu pre akcionárov“, uviedla spoločnosť Yum! Brands, ktorá vlastní aj reťazce Taco Bell a KFC. „Pod vedením spoločností LongRange a Yum China bude Pizza Hut v dobrej pozícii pre budúci rast, keďže noví vlastníci prinášajú hlboké odborné znalosti v oblasti reštauračného priemyslu,“ uviedol Chris Turner, generálny riaditeľ spoločnosti Yum! Brands. „Pizza Hut je jednou z najznámejších reštauračných značiek na svete a sme hrdí na dôležitú úlohu, ktorú zohrala v histórii spoločnosti Yum,“ dodal Turner.
(1 EUR = 1,1607 USD)