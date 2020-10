Koncerny FCA a PSA získajú súhlas EÚ s ich fúziou

Brusel/Miláno 26. októbra (TASR) - Koncerny Fiat Chrysler Automobiles (FCA) a PSA Peugeot Citroën získajú súhlas Európskej únie (EÚ) s ich fúziou, ktorá povedie k vytvoreniu štvrtej najväčšej automobilky na svete. Uviedli to zdroje oboznámené so záležitosťou, ktoré nechceli byť menované.



Obe automobilky sa snažia spojením svojich síl lepšie zvládnuť náročné úlohy v oblasti výroby ekologickejších vozidiel, ku ktorým sa najnovšie pridali aj dôsledky pandémie nového koronavírusu.



Zelená pre fúziu od Európskej komisie povedie ku vzniku spoločnosti Stellantis, automobilovej skupiny, ktorá by mohla vďaka značným ziskom z predaja pick-upov Ram a SUV Jeep v USA financovať nákladný vývoj vozidiel s nulovými emisiami určenými na predaj v Európe a Číne.



Dohodu o fúzii oznámili oba koncerny koncom minulého roka. Spojí značky ako sú Fiat, Jeep, Dodge, Ram a Maserati so značkami Peugeot, Citroën, Opel a DS, pričom sa zamerajú na ročné zníženie nákladov o 5 miliárd eur bez zatvárania tovární.



Komisia a francúzska skupina PSA zatiaľ nereagovali na žiadosti o komentár. Taliansko-americká FCA odmietla správu komentovať. Predtým však uviedli, že dúfajú, že sa im fúziu podarí dokončiť v 1. štvrťroku 2021.



Obe automobilky v snahe rozptýliť obavy protimonopolných úradov EÚ ponúkli viaceré ústupky. PSA napríklad vo forme posilnenia japonskej spoločnosti Toyota Motor, s ktorou má spoločný podnik na výrobu dodávok.



Minulý mesiac FCA a PSA upravili podmienky svojej dohody tak, aby ušetrili hotovosť a zvýšili svoje ciele v oblasti úspory nákladov v dôsledku krízy vyvolanej pandémiou nového koronavírusu.