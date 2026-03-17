Končí sa trojročný projekt na podporu udržateľných potravín
Autor TASR
Bratislava 17. marca (TASR) - Propagácia potravín spĺňajúcich požiadavku udržateľnosti, podpora konkurencieschopnosti a spotreby potravinárskych výrobkov v Európskej únii (EÚ) je hlavnou témou trojročného medzinárodného projektu, ktorý vstupuje do svojej záverečnej fázy. Jeho doterajšie výsledky predstavili v utorok na tlačovej konferencii predstavitelia Potravinárskej komory Slovenska (PKS).
Skupina slovenských výrobcov združených v PKS sa v projekte spojila so španielskymi partnermi. Od európskej agentúry European Research Executive Agency (REA) získali na projekt „Európske víno a jedlo: Recept na udržateľnosť“ v celkovej hodnote 1,4 milióna eur podporu 80 % oprávnených výdavkov. Začal v apríli 2023 a končí v marci 2026. Projekt sa zameral na propagáciu udržateľných potravín na trhoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Nemecka a Francúzska. V rámci slovenskej časti sa propagovali mliečne výrobky, víno, cereálne tyčinky a zdravé snacky. Španielski partneri sa podieľali taktiež vínom.
„Požiadavka na udržateľnosť výrobkov sa neobmedzuje len na ohľaduplný prístup k životnému prostrediu a šetrné využívanie prírodných zdrojov. Rovnako dôležitá je pre nás aj ekonomická a sociálna udržateľnosť. Tieto výrobky predstavujú tradičné výrobné postupy so zastúpením ručnej výroby, podporujú zamestnanosť na lokálnej úrovni, rozvoj komunít a ich kultúrneho a prírodného dedičstva, čím prispievajú k udržateľnému rozvoju regiónov,“ priblížil prezident PKS Daniel Poturnay.
Počas troch rokov projektu sa podľa odpočtu komory uskutočnili dve tlačové konferencie a aktivitami na webovej stránke a sociálnych sieťach zasiahol viac ako 700.000 ľudí. Reklamné aktivity v tlačových médiách priniesli zásah 670.000 ľudí, v online priestore viac ako 30 miliónov videní a prostredníctvom influencerov vyše 500.000 ľudí. Propagačné video zhotovené pre účely tejto kampane dosiahlo viac ako 3,5 milióna videní. Niektoré aktivity v týchto dňoch dobiehajú, PKS preto očakáva, že čísla ešte porastú.
Osobitným druhom aktivít bola účasť na výstavách a rôznych propagačných akciách. „Zúčastnili sme sa spolu deviatich výstav s dosahom na viac ako 50.000 ľudí. Na B2B prezentáciách sme komunikovali s viac ako 600 profesionálnymi partnermi a B2C akcií sa zúčastnilo tisíc spotrebiteľov z určených cieľových skupín,“ vyčíslila komora.
„Spolupráca so slovenským partnerom bola pre nás podnetná a veľmi dobre na ňu reagovali aj spotrebitelia na našich eventoch. Napriek tomu, že pochádzame z pomerne vzdialených členských krajín EÚ, čelíme veľmi podobným výzvam v záujme zachovania našich hodnôt, našej krajiny a našich tradičných kvalitných potravín. Obe krajiny si máme na tejto ceste čo ponúknuť, aj sa čím vzájomne inšpirovať,“ zhodnotil spoluprácu zástupca španielskej asociácie výrobcov vín z oblasti La Mancha Luis Martínez.
Podmienkou úspešného ukončenia projektu je podľa PKS jeho záverečné vyhodnotenie vysúťaženou nezávislou evaluačnou agentúrou. Pri poskytnutí podpory je stanovený rad kritérií a ukazovateľov, ktoré by mali byť implementáciou projektu dosiahnuté.
