Koncom 2019 pracovalo na dohodu s úľavou 1541 predčasných dôchodcov

Bratislava 3. februára (TASR) - Na konci roka 2019 pracovalo na dohodu s odvodovou úľavou 1541 poberateľov predčasného starobného dôchodku. Je to o 300 viac ako v decembri 2018, keď Sociálna poisťovňa evidovala 1209 pracujúcich predčasných penzistov – 'dohodárov'.



Táto skupina dôchodcov môže súbežne pracovať na dohodu s odvodovou úľavou a aj poberať predčasný starobný dôchodok bez toho, aby im poisťovňa zastavila výplatu predčasného starobného dôchodku, ako to bolo do júla 2018. Predčasní dôchodcovia však musia splniť zákonom stanovené podmienky, môžu si privyrábať iba na dohodu o vykonaní práce alebo na dohodu o pracovnej činnosti.



Novinkou je, že od 1. januára 2020 sa za dôchodcu, ktorý pracuje na dohodu o pracovnej činnosti, považuje už aj ten, kto má uzatvorenú zmluvu o výkone činnosti športového odborníka.



Podľa informácií poisťovne poberateľ predčasného dôchodku si z uvedeného typu dohody, ktorá môže byť len jedna, u zamestnávateľa čestným vyhlásením uplatní odvodovú úľavu, na základe ktorej z príjmu do 200 eur mesačne nebude vôbec platiť poistné na dôchodkové poistenie.



Ak však jeho príjem z dohody presiahne za kalendárny rok 2400 eur, Sociálna poisťovňa mu automaticky zastaví výplatu predčasného starobného dôchodku. V ďalšom kalendárnom roku mu potom výplatu dôchodku obnoví a zúčtuje. Na to, aby sa poberateľovi predčasného starobného dôchodku s uplatnenou výnimkou dôchodok vyplácal, musí súčasne splniť podmienku, že nie je dôchodkovo poistený z inej zárobkovej činnosti.