Gdansk, Bari aj Miláno: Vieme, kedy pribudnú nové lety z Bratislavy

Bratislava 21. januára (TASR) - Koncom marca pribudnú na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave nové pravidelné linky do miest Gdansk, Bari a Miláno. Od júna sa k nim pridajú aj pravidelné lety do chorvátskeho Zadaru a na grécky ostrov Skiathos. V utorok o tom na tlačovej konferencii informoval riaditeľ a predseda predstavenstva bratislavského letiska Dušan Novota.



"Cestujúci budú môcť po rokoch letov na letisko v Bergame využiť po novom lety na hlavné letisko v Miláne. Pribudnú lety aj do mesta Gdansk v Poľsku a na Bari v talianskom regióne Apúlia," uviedol Novota s tým, že novinkou budú od júna do septembra v novej letnej sezóne aj lety na ostrov Skiathos.



Leteckú linku do Milána - Bergama tak od konca marca nahradí letisko Miláno - Malpensa, kam sa bude lietať z Bratislavy šesťkrát týždenne okrem stredy. Do mesta Gdansk a naspäť budú lety s frekvenciou trikrát do týždňa a na Bari, Skiathos a do Zadaru dva razy v týždni.



"Zabezpečujeme mobilitu pre Slovákov smerom von, ale pokúšame sa tie linky využívať aj na to, aby lákali zahraničných turistov smerom k nám, aby navštevovali Slovensko a Bratislavu. My sme urobili aj viaceré legislatívne zmeny, máme schémy na podporu takýchto letiskových spoločností a verím, že to rozbehneme čo najskôr," dodal minister cestovného ruchu a športu Dušan Keketi (nominant SNS).



Bratislavské letisko rozšíri od októbra tohto roka svoju základňu aj o ďalšie "bázované" lietadlo, a to prostredníctvom leteckého dopravcu Ryanair. Tento rok dopravca plánuje prepraviť z Bratislavy 1,1 milióna cestujúcich, čo medziročne predstavuje rast o 25 %.