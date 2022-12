Koncom roka si ešte firmy môžu vylepšiť situáciu z pohľadu daní

Bratislava 9. decembra (TASR) - S blížiacim sa záverom roka spoločnosti uvažujú nad možnosťami, ako si znížiť základ dane a v konečnom dôsledku aj daň, ktorú musia odviesť do štátneho rozpočtu. Uviedla to Karin Fuentesová, majiteľka spoločnosti Digitoo, ktorá sa venuje digitalizácii účtovných procesov.



Legislatíva podľa jej slov stanovuje, že niektoré výdavky spoločností s cieľom dosiahnutia zdaniteľných príjmov znižujú základ dane až po zaplatení. Sú to napríklad výdavky na nájom či už kancelárie, alebo na operatívny lízing áut. Ďalšími sú aj náklady na poradenské služby, a to právne, daňové, vedenie účtovníctva, audítorstvo alebo služby vedenia firiem.



"Ak si teda spoločnosti chcú poslednú faktúru roka uplatniť do daňových výdavkov, mali by o ňu požiadať v dostatočnom predstihu a do konca roka ju stihnúť aj uhradiť," radí Fuentesová.



"Položkami, ktoré môžu zbytočne zvýšiť základ dane, sú aj staré záväzky," upozornila. Ak má spoločnosť dlžoby po splatnosti viac ako rok, je povinná zvýšiť základ dane o časť záväzku alebo o celý záväzok. Čím staršia dlžoba, tým vyššie zvýšenie základu dane.



Neuhradené pohľadávky môžu zase základ dane znížiť. "Spoločnosť by si mala na konci roka prejsť neuhradené faktúry od odberateľov," uviedla Fuentesová.



K faktúram, ktoré neuhradili dlhšie ako takmer rok po splatnosti, môže daňovník vytvoriť opravnú položku. Tá sa účtuje do nákladov, doplnila odborníčka.



"Veľa spoločností uprednostňuje pri pohonných látkach na podnikanie paušálne výdavky, čo znamená uplatniť si 80 % spotrebovaných látok za daňový výdavok," uviedla Fuentesová. Zvyšok je výdavok, ktorý zvyšuje základ dane.



Ak sa spoločnosť rozhodne viesť knihu jázd, môže si uplatniť výdavky na pohonné látky na základe spotreby podľa technického preukazu. Keďže je väčšinou, ak nie vždy, podhodnotená, zákon ju dovoľuje zvýšiť o pätinu, uviedla Fuentesová. Viesť knihu jázd by malo byť pre daňovníka výhodnejšie.



Spoločnosti, ktoré v rámci svojej činnosti uskutočňujú výskum a vývoj, si môžu základ dane znížiť prostredníctvom superodpočtu na výskum a vývoj. Na tento rok sú to všetky výdavky na túto činnosť v zdaňovacom období súčasného roku. Ak napríklad zamestnanci daňovníka robia výskum a vývoj, okrem ich mzdy zúčtovanej v účtovníctve, sa základ dane môže znížiť ešte raz o takú istú sumu, radí odborníčka.



Ak spoločnosti v minulosti vykázali daňové straty, môžu si ich odpočítať od základu dane. Daňové straty za roky 2018 a 2019 sa môžu odpočítať rovnomerne vo výške 25 %. Straty za rok 2020, minulý rok a neskôr si daňovníci môžu odpočítať v celej výške, maximálne však do polovice základu dane, uzavrela odborníčka.