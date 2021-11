Koncoročné odmeny sa chystá vyplácať 54 % firiem, ruší ich 15 %

Bratislava 29. novembra (TASR) - Koncoročné odmeny sa chystá za tento rok vyplácať 54 % firiem na Slovensku. Z nich 31 % v rovnakej výške ako v minulosti, zatiaľ čo 23 % ich v dôsledku negatívnych dosahov pandémie na podnikanie oproti minulému roku zníži. Naopak, ruší ich 15 % zamestnávateľov, najmä v sektore HORECA. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti Datank pre ČSOB.



Prieskum ukázal aj to, že v dôsledku pandémie nového koronavírusu pristúpilo k plošnému zníženiu platov 8 % zamestnávateľov, zatiaľ čo 11 % firiem mzdy plošne zvyšovalo. Odmeny tak môžu očakávať v 17 % malých, 48 % stredne veľkých a 64 % veľkých firiem. Najväčší podiel firiem, ktoré sa chystajú vyplácať koncoročné odmeny, je z oblasti spracovateľského priemyslu a oblasti poľnohospodárstva, lesníctva a rybolovu.



K rušeniu odmien pristupujú najmä podnikatelia pôsobiaci v oblasti ubytovacích služieb a stravovania. V porovnaní s minulým rokom ich na tento rok zrušilo 39 % opýtaných. Potvrdzuje to fakt, že ide o jeden z najvýraznejšie zasiahnutých sektorov dosahmi pandémie nového koronavírusu aj nevyhnutnými preventívnymi opatreniami na spomalenie jej šírenia.



V rámci prieskumu dostali zamestnávatelia otázku, či v dôsledku pandémie menili svojim zamestnancom výšku mzdy. V priemere traja zo štyroch oslovených, čo predstavuje 72 %, uviedli, že k ich úpravám či už smerom nahor, alebo nadol zatiaľ nepristupovali. Každá desiata firma mzdy plošne zvyšovala, pričom išlo o niečo častejšie o tie väčšie spomedzi nich.