Kone z Muránskej planiny sa presunú do žrebčína v Topoľčiankach

Bratislava 4. apríla (TASR) – Kone z Muránskej planiny sa presunú do Topoľčianok. Informoval o tom odbor komunikácie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR. Agrorezort spresnil, že Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR po prevode majetkov - pozemky a stavby - do Správy národného parku Muránska planina neprevzalo kone ani personál, ktorý sa o ne stará.



Keďže ani v dodatočnej lehote zabezpečenej dodatkom k delimitačnému protokolu nedošlo k podpisu dohody a právnych úkonov, umožňujúcich štátnemu podniku Lesy SR využívať pozemky a stavby na Veľkej lúke, MPRV SR pripravuje presun stáda Norika muránskeho typu z Veľkej lúky (Muránska planina) do Národného žrebčína v Topoľčiankach. Ide celkom o 43 žrebcov a valachov.



Cieľom agrorezortu je zabezpečiť adekvátnu starostlivosť o kone plemena Norik muránskeho typu tak, aby bol zachovaný genotyp tohto, na Slovensku vyšľachteného pracovného koňa. Národný žrebčín je inštitúciou, ktorá má s chovom a zachovávaním vlastností plemien vyše storočnú skúsenosť a je uznávanou autoritou v oblasti chovu a starostlivosti o kone.



MPRV SR dodalo, že koordinuje presun so štátnym podnikom Lesy SR a Národným žrebčínom pod dohľadom veterinárnych autorít. Agrorezort uzavrel, že ak sa MŽP SR rozhodne prevziať zodpovednosť za chov norika vo Veľkej lúke, MPRV SR bude spolupracovať.