Konečná: Pri reforme cestnej dopravy je jasná česká a slovenská stopa

Brusel 9. júl (TASR) - Európsky parlament (EP) vo štvrtok schválil novú legislatívu EÚ, ktorá má zlepšiť pracovné podmienky vodičov v medzinárodnej doprave, otázky kabotáže a ukončiť narúšanie hospodárskej súťaže v cestnej nákladnej doprave. Treba to vnímať ako veľký úspech úsilia Českej republiky a Slovenska, uviedla česká europoslankyňa Kateřina Konečná.



Poslankyňa, ktorá je členkou Výboru EP pre dopravu a cestovný ruch (TRAN) a spravodajkyňou pre takzvaný balík mobility, upozornila, že ide o kompromisný návrh, ktorý ma zaistiť bezpečnosť, férové pravidlá na európskych cestách a aby pre všetky krajiny EÚ platili rovnaké pravidlá. Podľa jej slov súčasný stav s rôznymi predpismi v rôznych krajinách negatívne ovplyvňuje nielen šoférov, ale aj samotné odvetvie dopravy.



"Pevne verím, že je to definitívne. Európska komisia má na jeseň prijať ďalšie pokyny, ako uskutočniť jednotlivé opatrenia, ale ten základný právny rámec je už daný," opísala situáciu. Zároveň poďakovala Slovensku a najmä Stálemu zastúpeniu SR v Bruseli, ktoré spolu s českým zastúpením pri EÚ zohralo kľúčovú úlohu pri vyjednávaniach na Rade EÚ. Upozornila, že hoci na Slovensku alebo v Česku nedochádzalo k veľkým podvodom v tejto oblasti, samotní dopravcovia si uvedomovali, že ak sa nenastavia spoločné pravidlá pre všetkých, tak to iní budú zneužívať a nebudú im môcť konkurovať.



Nová legislatíva začne platiť po jej zverejnení v Úradnom vestníku EÚ, ako však upozornila Konečná, eurokomisia ešte musí doriešiť niektoré jej prvky. Napríklad otázku návratu domov šoférov v cestnej preprave po štyroch týždňoch. Zatiaľ platí, že sa vrátia buď domov, alebo do sídla firmy, čo však má svoje úskalia, lebo niektoré západné spoločnosti majú sídla vo viacerých štátoch a šofér sa tak domov k rodine nemusí dostať. Doriešiť treba tiež tzv. inteligentné tachografy, aby boli jasné pravidlá v tom, ako budú inštalované, a eurokomisia dozrie aj na jednotný informačný systém pri formulároch pre vodičov.



"Tých praktických krokov, aby tá smernica fungovala tak, ako si predstavujeme, nás čaká ešte veľa. Viaceré účinnosti sú odložené na rok 2023 a pri ľahkých úžitkových vozidlách až na rok 2026, ale už je tu právny základ a Európska komisia je povinná to riešiť," vysvetlila poslankyňa. Dodala, že doteraz bolo cítiť obrovský odpor krajín ako Bulharsko, Rumunsko, tri pobaltské štáty a odlišný názor mali aj Poliaci a Maďari. "Česi a Slováci boli tým mostom medzi západnou a východnou Európou. Česká a slovenská stopa v tomto balíčku bude citeľná až do konca jeho platnosti," skonštatovala Konečná.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)