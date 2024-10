Konfederácia odborových zväzov: Konsolidácia je potrebná

Bratislava 8. októbra (TASR) - Konsolidácia je potrebná, no nemala by sa dotknúť tých najzraniteľnejších skupín na Slovensku. Zavedením nižšieho daňového bonusu na dieťa či dani z finančných transakcií stratí jedna domácnosť v budúcom roku 270 eur. Upozornila na to Konfederácia odborových zväzov (KOZ) SR na základe údajov Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) a Inštitútu pre stratégie a analýzy (ISA).



"Vplyvom prijatých opatrení v roku 2025 disponibilné príjmy pre priemernú rodinu poklesnú bezprostredne o 1,5 % alebo o 270 eur ročne. V relatívnom poňatí, teda v percentuálnom znížení disponibilných príjmov, zaznamenajú najvyšší pokles rodiny nachádzajúce sa uprostred príjmového rebríčka okolo dvoch percent," uviedla RRZ.



Doplnila, že konsolidácia najviac ovplyvní rozpočty ľudí zo strednej triedy. K poklesu v disponibilných príjmoch pre priemernú rodinu ročne podľa nej najviac prispeje úprava rodičovského dôchodku, zmeny v dani z pridanej hodnoty (DPH) a daňovom bonuse na dieťa. Slováci tak budú viac šetriť ako míňať.



Ozdravenie verejných financií zníži deficit štátneho rozpočtu, no zároveň spomalí ekonomický rast na Slovensku. RRZ priblížila, že zvýšenie DPH potiahne infláciu a stlmí spotrebu domácností. Nová daň z finančných transakcií môže podľa nej zase negatívne vplývať na súkromné investície.



"V budúcom roku predpovedá ministerstvo financií rast hrubého domáceho produktu na úrovni 2,2 %, čo je pokles o 0,4 percentuálneho bodu oproti letnej prognóze. RRZ odhaduje rast na úrovni dvoch percent, čo je pokles o jeden percentuálny bod oproti predchádzajúcej prognóze," vyčíslila ISA.