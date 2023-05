Konferencia CEEC: ÚHP treba zrušiť a v stavebníctve rozprúdiť financie

Bratislava 12. mája (TASR) - Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) je brzdou investičnej výstavby, budeme potrebovať novú generáciu projektantov, štát by mal rozprúdiť financovanie v stavebníctve. Tieto informácie zazneli na štvrtkovej (11. 5.) konferencii "Stretnutie lídrov slovenského stavebníctva 2023", organizovanej analytickou spoločnosťou CEEC Research, kde sa so štátnymi predstaviteľmi stretli zastupitelia stavebných inžinierov a nezávislých think-thankov.



"Situácia týkajúca sa covidu a nešťastnej situácie na Ukrajine zdvihla ceny energií a stavebných materiálov do extrémnych výšok a z toho vyplývajúce problémy, ktoré mali zhotoviteľ našich stavieb," uviedol generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Vladimír Jacko. Dodal, že napriek prvotnému prudkému nárastu cien, pomaly začínajú klesať.



Jacko argumentoval, že náročné obdobie v stavebníctve sa môže zlepšiť zvýšením financovia stavieb zo strany štátu. "V 70. rokoch, keď Spojené štáty mali silnú ekonomickú krízu, tak začali investovať do diaľnic medzi štátmi Spojených štátov amerických a rozprúdili tak ekonomiku. My ešte vždy nechápeme príslovie, že kde je cesta, tam je život. Jednoducho, teraz je ten správny čas, keď by sme sa nemali limitovať 0,8 % HDP. Je potrebné, aby štát posunul peniaze tam, kde majú ísť, aby sme rozprúdili peniaze v stavebníctve," dodal.



Podpredseda vlády SR pre legislatívu a strategické plánovanie Štefan Holý (Sme rodina) v diskusii obhajoval novú stavebnú legislatívu o výstavbe a územnom plánovaní. V reakcii na kritiku, že zákon dáva veľkú moc developerom k neregulovanej výstavbe necitlivej k životnému prostrediu uviedol, že dané zákony prinášajú poriadok do celého procesu výstavby.



"Keď sme robili stavebné predpisy, tak ÚHP dalo požiadavku v rámci medzirezortného pripomienkového konania, aby ich stanovisko bolo súčasťou povoľovacieho procesu stavby, to znamená kým nemáte potvrdenie od ÚHP, tak si nemôžete povedať stavebné povolenie." ÚHP je podľa Holého potrebné zrušiť, z dôvodu nekompetentnosti a neskúsenosti jeho analytikov. "ÚHP je brzdou investičnej výstavby," odvetil Holý po námietke z publika, ktorá si zastávala odbornosť a potrebu útvaru.



Člen predstavenstva Slovenskej komory stavebných inžinierov (SKSI) Ján Jakubov uviedol, že od novej vlády budú očakávať kontinuity v rozbehnutých vládnych procesov a skracovania procesov obstarávania stavieb. SKSI podľa neho v najbližšej budúcnosti očakáva väčší záujem o prácu projektantov, avšak generácia projektantov starne a odchádza do dôchodku. "Napriek tomu nemáme naše kapacity vyťažené. Potrebujeme zabezpečiť túto komplexnú prípravu tak, aby sme vedeli v rokoch 2024 až 2025 to všetko pretaviť do výrobného sektoru," dodal Jakubov.