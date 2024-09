Konferencia Digitálne aktíva pre bankovníctvo a financie už 5. 11.

Praha 18. septembra (OTS) - Dňa 5. novembra 2024 sa do Prahy zídu poprední odborníci a lídri z oblasti správy aktív, bankovníctva, práva a technologických inovácií, aby spoločne diskutovali o najnovších trendoch a výzvach, ktoré prinášajú nové triedy aktív a ich integrácia do tradičných finančných štruktúr.Cieľom konferencie je ponúknuť platformu na zdieľanie znalostí a skúseností v oblasti digitálnych aktív a umožniť účastníkom preskúmať, ako tieto nové technológie transformujú tradičné financie. Na konferencii vystúpi viac ako 30 expertov. Na programe budú panelové diskusie vedené expertami ako sú Jan Topinka - partner HAVEL & PARTNERS, Petr Žabža - vedúci tímu Investície v Air Bank, alebo Tomáš Mašek - CEO Vacuumlabs, ktorí sa podelia o svoje postrehy a odborné názory na kľúčové témy konferencie, vrátane pohľadu tradičných financií na triedu digitálnych aktív. Nebudú chýbať ani českí správcovia aktív, zahraniční bankári a infraštruktúrni hráči, ako sú Bitpanda alebo ARI10. Diskusií sa navyše zúčastnia aj regulátori z Českej republiky a Slovenska (ČNB, NBS), ktorí prispejú svojím odborným pohľadom na reguláciu a bezpečnostné výzvy v oblasti digitálnych aktív.Účastníci budú mať možnosť zaoberať sa technickými a regulačnými výzvami spojenými s digitálnymi aktívami a blockchainom a preskúmať, ako tieto technológie môžu zásadne ovplyvniť investičné stratégie. Program konferencie zahŕňa odborné prezentácie zamerané na začlenenie digitálnych aktív do produktových portfólií, efektívnu správu týchto nových typov aktív a riešenie legislatívnychotázok.Jedným z kľúčových prvkov konferencie budú aj interaktívne workshopy, ktoré poskytnú účastníkom praktické nástroje a prístupy na riešenie konkrétnych výziev v oblasti digitálnych aktív.uviedolKapacita konferencie je obmedzená: očakávame účasť zhruba 300 kľúčových osôb a vedúcich predstaviteľov z oblasti bankovníctva, správy aktív, právnych služieb a technologických inovácií. Vďaka svojmu pestrému programu a zameraniu na inovácie a spoluprácu sa konferencia stane dôležitým miestom stretnutia pre všetkých, ktorí chcú byť pri zrode novej éry digitálnych aktív.Konferencia „Digitálne aktíva pre bankovníctvo a financie“ sa uskutoční 5. novembra 2024 v pražskom Centre Cubex. Registrácia je už otvorená a záujemcovia môžu využiť zvýhodnenú cenu vstupeniek do 30. septembra 2024.Pre viac informácií a rezerváciu miesta navštívte www.DABF.com